Guslün Farzları Nelerdir? Gusül Abdestinin Sünnetleri Ve Önemi

İslam dininde ibadetlerin yerine getirilmesi için gusül abdesti alınması oldukça önemli bir konudur. Gusül abdesti bedenin tümünün temizliği anlamına geldiği gibi manevi bir temizlenme ve arınma olarak kabul edilmektedir. Bir kişinin namaz abdesti olabilmesi için öncelikle gusül abdesti de olması gerekir. İslam dininde Hz peygamber kolaylaştırınız zorlaştırmayınız hadisinde birçok dini ibadetin kolaylaştırıldığını uygulamalı olarak göstermiştir. Hz peygamberin uyguladığı ibadetlere sünnet denilmektedir. Gusül abdestinde de kolaylıklar yapılmıştır. Genel olarak belirlenmiş ve kolaylık gösterilmesi mümkün olmayan özelliklere ise guslün farzları denilmektedir.



Gusül Abdestinin Farzları Nelerdir?



Gusül abdesti bütün vücudun iğne ucu yer kalmayacak şekilde yıkanması olarak tabir edilmektedir. Tamamen yıkanmak da ise gusül olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Guslün farzları şunlardır;

Ağza su alarak boğaza kadar çalkalamak

Buruna su çekip yıkamak

Bütün vücudu iğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde yıkamak gusül abdesti olmasının gereklerindendir.



Gusül Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?



Gusül Abdestinin farzları uygulandığı zaman gusül abdesti yerine getirilmiş olmaktadır. Guslün sünnetleri ise gusül abdestinde yapıldığı zaman sünnet olması itibariyle sevaba nail olmaya vesile hareketlerdir.

Guslün sünnetleri şunlardır;

Gusle niyet etmek.

Besmele ile başlamak.

Bedenin herhangi bir yerindeki pislik varsa temizlemek.

Avret yerini yıkamak.

Gusül den evvel abdest almak.

Bedenin üç tarafına su dökmek.

Su dökmeye baştan başlamak, ardından sağ omuza ve sonra sol omuza dökmek

Suyu ilk döktüğünde bütün bedeni ovmak bütün vücuda su ulaştıracak şekilde yıkamak.

Bütün vücudu yıkadıktan sonra ayak altında birikmiş suları temizlemek amacıyla en son ayaklara su tutmak. Ayakları yıkamayı abdest aldıktan sonra en sona bırakmak.



Gusül Abdestinin Önemi Nedir?



Gusül abdesti almanın dimi açıdan bir çok önemi bulunmaktadır. İslam dini temizliği ve temiz olmayı emrettiği için gusül abdestinde de temizlik maddi ve manevi açıdan temizlik sağlanmaktadır.



Gusül Abdesti Olmayan Kişi İbadet Yapabilir mi?



Gusül abdesti olması kişinin ibadetleri için en önemli unsurdur. Gusül abdesti olmayan bir kişide namaz abdesti bulunmamaktadır. Gusül abdesti ilk temizlik halidir. İbadetler için gusül olması başlangıç normal abdest alınması ise tamamlanmış bir temizliği ifade etmektedir.

