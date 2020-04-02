Liyakat Ne Demek? Liyakat Sahibi Olmak, Liyakat Göstermek Anlamı Nedir? Tdk Sözlük Anlamları

Arapça kökenden gelen kelime olarak liyakat, layık olmak manası taşımaktadır. Türkçe anlamı üzerinden ise yakışmak, uygun olmak ya da yaraşmak anlamlarına gelir. Özellikle son dönemlerde televizyonda ve yazılı basında sıkça duyulan kelime bu anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir.



Liyakat Sahibi Olmak



Liyakat sahibi olmak herhangi bir duruma veya konuma layık olmak anlamına gelmektedir. Özellikle devlet içerisinde ya da bir şirket kapsamında Liyakat kelimesini cümle içerisinde anlamlandırmak mümkündür.



Liyakat Göstermek Anlamı Nedir?



Bir kişinin ona verildiği iş ya da amaç üzerinden o işe bağlılığını, yeterliliğini ve uygunluğu ile yaraştığını gösteren bir tabirdir.



TDK Sözlük Anlamı?



Türk Dil Kurumu açısından Liyakat kelimesine bakıldığında ehli olmak, iş bilir ve değerli anlamları taşımaktadır. Örneğin Liyakat göstermek bir işte başarı gösterme anlamı taşımaktadır. Herhangi bir işte yetenekli, uygun ve elverişli olmak Liyakat sahibi anlamına gelmektedir.