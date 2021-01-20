Lokman Hekim Kimdir Ve Neler Yapmıştır? Kısaca Lokman Hekim'in Hayatı Ve Sözleri

Lokman hekim insanlık tarihinde henüz kim olduğu tam olarak öğrenilmemiş bir kişidir. Lokman hekim insanlar tarafından halka efsanelerinde sıkça ismi geçen ve aynı zamanda bir hikmet sahibi kişi olduğuna inanılmaktadır.

Lokman Hekim Kimdir ve Neler Yapmıştır?

Lokman hekim insanlar tarafından henüz kim olduğu bilinemeyen, hakkında birçok rivayet efsane bulunan bir şahsiyettir. Bu kişiden tefsir anlatımlarında yazarlar farklı şekillerde bahsetmektedir. Kimisi gerçek bir yaşamış insan olmadığını kurgu olduğunu iddia etmekte, kimi ise peygamber olduğunu ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra Lokman hekim Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Lokman hekim adlı kişiden bahsedilmektedir.

Bu kişinin peygamber olduğunu ileri süren İslam alimleri var ise de genel görüş bu ismin bir peygamber olmadığı yönündedir. Bunun yanı sıra Lokman Hekim ile ilgili önemli bir iddia bulunur. Bu iddia Lokman hekim' in ölümsüzlük iksirini bulduğu yönündedir.

Lokman hekim bu ölümsüzlük iksirini bulmuş ancak bulduğu formülü kaybetmiştir. Lokman hekim insanlık tarihine hikmetli sözleri ile yol gösteren bir şahsiyet olmuştur bu kişinin insanlık tarihine bıraktığı sözler öğüt verici niteliktedir. Bu durumda insanlara yol göstermiştir.

Kısaca Lokman Hekim'in hayatı ve sözleri

Lokman hekim tam olarak insanlar tarafından bilinen ve genel kanı bir tıp hekimi olduğu yönündedir. İnsanlık tarihinde yaşadığı dönemde birçok hasta insanın tedavi etmiş ve tıp bilimine çeşitli katkıları olmuştur. Hatta insanlar tarafından hekimliğin atası olarak nitelendirilen bir şahsiyet olmaktadır.

Hikmetleri ile insanların nefislerini iyileştiren biri olarak da bilinmektedir. Bunun yanı sıra insanlık tarihine bıraktığı birçok sözü de bulunmaktadır. Bu sözlere örnek olarak cömertliği adet et; küçüğünü hor görme, küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur; sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma; şüphe seni kimseyle dost etmez gibi insanlığa bıraktığı güzel sözleri bulunmaktadır.

Ölümsüzlük İksirinin Yok Olması İle İlgili Rivayetler

Ölümsüzlük iksirinin nasıl kaybolduğun dair de farklı rivayetler vardır. Kimse bu formülü suya düşürdüğünü, kimisi formülün elinde yazdığını ancak yağan yağmur ile bu formülün silindiğini, bir kısım da bu formül Allah'ın Cebrail As. emir vermesi ile yok edildiğini yönündedir.

Lokman Hekim İle İlgili Rivayetler

Lokman hekim bir tıp alimi olarak bilinmektedir. Ancak kimi alimler tarafından peygamber olduğu ileri sürülür. Bir kısım insanların genel görüşü ise kurgu bir kişilik olduğu yönünde olmaktadır.