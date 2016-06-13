Ramazan'da mor yiyerek zinde kalın

Ramazan sofranızdan Mor Meyve & Sebzeler eksik olmasın

Razamanda farklı meyve ve sebze tüketimi besin çeşitliliğini sağlamak adına çok önemlidir. Tek düze beslenmek, farklı besin gruplarının eksikliğine yol açabilir ve dolayısıyla sağlığımız için doğru bir yöntem değildir. Farklı renklerdeki meyve ve sebzeleri tükettiğimizde farklı antioksidanları vücudumuza almış oluruz. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger ‘daha çok çeşitte ve miktarda antioksidan almak için meyve ve sebzelerde renk çeşitliliğine dikkat edilmelidir’ diyor. Özger; Razamanda oruç tutarken de renkli beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Tüketilmesi gereken meyve ve sebze renklerinden biri de mor’dur.

Ramazan'da enerjik olmak, unutkanlık yaşamamak için: mor

Mor renge sahip olan besinler, bize gençlik ve güzellik vererek yaşlanmayı geciktirirler. Meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment, ‘antosiyanin’ dir. Antosiyaninler, hücreleri hasar almaktan koruyan güçlü bir antioksidandır. Mor renkli meyve ve sebzeler; kalp hastalıkları, felç, kansere karşı korunmada, hafızayı güçlendirme ve yaşlanmayı geciktirmede etkilidir.

Mor sebzeleri salata veya sebze yemeği olarak tüketin

Ramazan ayında sofralarımıza ekleyebileceğimiz mor sebzeler: Patlıcan, Kırmızı pancar, Mor lahana, Kırmızı soğan, Mor/kırmızı turp’tur. Bu sebzelerden salata yapabilir, söğüş olarak kullanabilir veya pişirerk tüketebilirsiniz.

Ramazan'da ara öğünlerinizde mor meyvelere yer verin

Bu mevsimde rahatlıkla bulabileceğimiz mor meyvelere bakacak olursak: Böğürtlen, Siyah ahududu, Yabanmersini, Mor erik, Kuru erik, Mor&Kırmızı&Siyah üzüm, Vişne, Kiraz, Kuş üzümü, Siyah dut, Kuru üzüm bunların başlıcaları. Mor renkteki bu meyveleri ramazanda da araöğünlerimizde tercih etmeliyiz. İftardan 1 saat sonra tercih edebiliriz.

Ramazan'da tüketebileceğiniz harika bir mor tarif: mor buz

Sizlere ‘Renklerle Diyet’ kitabımda yer alan çok hafif ve pratik bir mor tarif vermek istiyorum. Bu tarifi ramazan ayında tatlı ihtiyacınızı gidermek için kullanabilirsiniz. Hem hafif, hem de serinletici özelliği sebebiyle yaz ayları için ideal olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Mor buz (4 porsiyon)

Malzemeler:

•1 avuç dolusu çekirdekli mor üzüm

•1 çay bardağı mor dut

•Su

•Buz kalıbı ve çubuk

Hazırlanışı:

Üzümleri iyice yıkayıp, saplarını ayırın. Ayıkladığınız üzümleri çekirdekleri ve kabuklarıyla birlikte, bir miktar su da ekleyerek homojen hale gelene kadar blendırda karıştırın. Karışmış olan üzüm püresini buz kalıplarına dökün, çubukları kalıbın ortasına yerleştirip derin dondurucuya yerleştirin. Donana kadar ortalama 3-4 saat beklettikten sonra soğuk şekilde tüketebilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Donma Süresi: 3-4 saat

1 porsiyon ‘mor buz’un enerji içeriği:

Enerji: 35kkal

Tüketim önerisi:

Mor buzları iftardan 1 saat sonra ara öğünde meyve hakkınızın yerine rahatlıkla tüketebilirsiniz. 1 adet mor buzun enerji içeriği 1 porsiyon meyveden bile daha azdır. Bu serinletici ve kolay tarif, içeriğindeki üzümden dolayı resveratrol ve antosiyanin isimli çok güçlü antioksidanlardan zengindir. Mor üzüm, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucudur; kalp dostudur; antiaging (yaşlanmayı önleyici) özelliktedir. Ayrıca hem çözünür hem çözünmez posa içerdiğinden sindirim sistemini düzenleyici etkisi de bulunur. Şeker ilavesi olmayan, sadece meyveden oluşan harika lezzet, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de kilo alımlarına sebep olmayacak.