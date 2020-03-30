Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik kadrosunun corona virüs testinden geçtiğini belirterek "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs bulgularına rastlanmıştır" açıklamasını yaptı.