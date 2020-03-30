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03 Mayıs 1907

Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...
Muriqi şaşırttı! Fiorentina'yı seçti...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ayrılıyor...
Immobile’nin yerine Vedat Muriç!
Immobile’nin yerine Vedat Muriç!
Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!
Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!
"Comolli gidince Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdim"
"Comolli gidince Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdim"
Alex'ten Galatasaray derbisi itirafı! "ilk defa gördüm"
Alex'ten Galatasaray derbisi itirafı! "ilk defa gördüm"
Yalçın Koşukavak'tan teklif açıklaması! Fenerbahçe...
Yalçın Koşukavak'tan teklif açıklaması! Fenerbahçe...
Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı
Vedat Muriç'ten Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı
Rodrigues'in golüyle yeni trend başladı! UEFA...
Rodrigues'in golüyle yeni trend başladı! UEFA...
Fenerbahçe'de operasyon başladı! Yeni hoca ve yardımcıları...
Fenerbahçe'de operasyon başladı! Yeni hoca ve yardımcıları...
Fenerbahçe'de sadece iki yıldız ayakta kaldı!
Fenerbahçe'de sadece iki yıldız ayakta kaldı!
Max Kruse günde çift idman yapıyor!
Max Kruse günde çift idman yapıyor!
İngiliz kulübünden Ferdi Kadıoğlu'na kanca! İnanılmaz teklif...
İngiliz kulübünden Ferdi Kadıoğlu'na kanca! İnanılmaz teklif...
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!
Fenerbahçede sürpriz isim: Dirk Kuyt...

Fenerbahçe'de sürpriz isim: Dirk Kuyt...

Fenerbahçede Alper Potukun aklı yeni sezonda

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un aklı yeni sezonda

Dünya devi, Altay Bayındıra kanca attı

Dünya devi, Altay Bayındır'a kanca attı!

Fenerbahçede Zanka ve Frey geri dönüyor

Fenerbahçe'de Zanka ve Frey geri dönüyor!

Son dakika | Fenerbahçeyi yer değişikliği yaktı

Son dakika | Fenerbahçe'yi yer değişikliği yaktı!

Fenerbahçe'yi yer değişikliği yaktı!

Fenerbahçe'yi yer değişikliği yaktı!

Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe’yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi

Fenerbahçe, video kamera sistemiyle çalıştı!

Fenerbahçe, video kamera sistemiyle çalıştı!

Fenerbahçeli futbolcular, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine verilen özel programı evlerinde uyguladı.

Altay Bayındır'dan alkışlanacak hareket!

Altay Bayındır'dan alkışlanacak hareket!

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, bin aileye erzak yardımı yapacağını sosyal medyadan duyurdu

İlker Üçer: Covid-19 test sonucum pozitif çıktı

İlker Üçer: Covid-19 test sonucum pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Fenerbahçe'de salgını sakatlık önledi!

Fenerbahçe'de salgını sakatlık önledi!

Sarı-Lacivertliler’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe’de virüsün yayılmasını önledi.

Fenerbahçe'den flaş Hasan Ali kararı!

Fenerbahçe'den flaş Hasan Ali kararı!

Gelecek sezonun planlaması devam eden Fenerbahçe'de önemli kararlar alınıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde dev çalım!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Fenerbahçe'de yedi yıl korkusu!

Fenerbahçe'de yedi yıl korkusu!

Ligde yarıştan kopan Fenerbahçe’de 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasreti artarak devam ediyor. Kupa özlemi 6 yıla çıkan sarı-lacivertlilerde, bu durumun uzamasından endişe ediliyor

Fenerbahçe'den idman açıklaması! "Haftanın 4 günü çalışıyoruz"

Fenerbahçe'den idman açıklaması! "Haftanın 4 günü çalışıyoruz"

Fenerbahçe Futbol Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, çalışmalarına evde devam eden futbolcuların antrenman programıyla ilgili bilgiler verdi.

Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı

Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Son dakika | Fenerbahçe duyurdu! Hastaneden taburcu oldu...

Son dakika | Fenerbahçe duyurdu! Hastaneden taburcu oldu...

Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci corona virüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu duyurdu

FIFA kararını verdi! Fenerbahçe 750 bin euro ödeyecek...

FIFA kararını verdi! Fenerbahçe 750 bin euro ödeyecek...

Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC, Fenerbahçe'den ödeme beklediklerine ilişkin yeni bir açıklamada bulunurken FIFA'nın karar verdiğini ve 10 aydır bekledikleri ödeme sorununun yakında çözüleceğini belirtti.

Tuncay Şanlı'dan sağlık çalışanlarına corona virüs jesti

Tuncay Şanlı'dan sağlık çalışanlarına corona virüs jesti

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs testi pozitif çıkan isim Max Kruse

Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs testi pozitif çıkan isim Max Kruse

Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılıkların bedeli ağır oldu!

Fenerbahçe'de ayrılıkların bedeli ağır oldu!

Fenerbahçe’de devre arası ayrılığının bedeli ağır oldu.

Ersun Yanal'dan "Evde kal" çağrısı

Ersun Yanal'dan "Evde kal" çağrısı

Teknik direktör Ersun Yanal, yeni tip koronavirüse  (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Hasan Ali Kaldırım'dan itiraf: 'Benim için de kolay değil'
Hasan Ali Kaldırım'dan itiraf: 'Benim için de kolay değil'Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanları evde sürdürdüklerini belirterek, en kısa sürede maçlara başlamayı ümit ettiğini söyledi.
Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı
Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktıFenerbahçe’de forma giyen futbolcular Vedat Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Ali Koç: Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına uyun
Ali Koç: Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına uyunFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kulüp personeline mesaj gönderdi. Fenerbahçe Beko’da sporcu, teknik kadro ve idari kadrodan toplamda 6 kişide koronavirüs bulguları olduğunu ifade ederek sonuçların beklendiğini dile getirdi.
Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldı
Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara corona virüs testi yapıldıSüper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı öğrenildi.
Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajıErsun Yanal'ın ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile ismi anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir oyuncu ve bir sağlık personelinde Covid -19 bulguları tespit edilen sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı iletti.
Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır
Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştırFenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik kadrosunun corona virüs testinden geçtiğini belirterek "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs bulgularına rastlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti
Fenerbahçe altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçtiFenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle altyapı takımlarının antrenmanlarının video ile eş zamanlı bağlantı kurularak yapıldığını duyurdu.