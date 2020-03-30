Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe’yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi
Fenerbahçeli futbolcular, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine verilen özel programı evlerinde uyguladı.
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, bin aileye erzak yardımı yapacağını sosyal medyadan duyurdu
Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Sarı-Lacivertliler’de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe’de virüsün yayılmasını önledi.
Gelecek sezonun planlaması devam eden Fenerbahçe'de önemli kararlar alınıyor.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
Ligde yarıştan kopan Fenerbahçe’de 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasreti artarak devam ediyor. Kupa özlemi 6 yıla çıkan sarı-lacivertlilerde, bu durumun uzamasından endişe ediliyor
Fenerbahçe Futbol Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, çalışmalarına evde devam eden futbolcuların antrenman programıyla ilgili bilgiler verdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci corona virüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu duyurdu
Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC, Fenerbahçe'den ödeme beklediklerine ilişkin yeni bir açıklamada bulunurken FIFA'nın karar verdiğini ve 10 aydır bekledikleri ödeme sorununun yakında çözüleceğini belirtti.
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe’de devre arası ayrılığının bedeli ağır oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.