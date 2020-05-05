Sıfır atıkla yaşa!
Doğanın korunması ve sürdürülebilirdiğinin sağlanması her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan bir konu. Evimiz olan Dünya'nın kaynaklarını tüketmek yerine ihtiyacımız kadarını kullanıp doğaya geri kazandırmak aslında çok kolay! Bu farkındalığın bir sonraki nesle çekirdekten aşılanması ise onlara bırakabileceğimiz en güzel ve en kalıcı miras. Dört kitaptan oluşan, Altın Kitaplar logosuyla çıkan seride doğanın nasıl korunabileceği, çocuklara, özgün bir sunumla anlatılıyor.
BEYAZ PLASTİK BARDAK
Plastiğin geri dönüşümünü ve doğada kalırsa zararların neler olabileceğini anlatan gerçekçi bir öykü. Balıkçıların ağına takılan beyaz plastik bardağın öyküsü hepimize unutulmaz dersler veriyor. Bu kitabının görselleri sade- ce plastik materyaller kullanılarak hazırlandı.
Sayfa Sayısı:36
MERAKLI YEŞİL ŞİŞE
camın geri dönüşümünü ve eski bir de- nizci geleneğini anlatan sıcacık bir öykü. Meraklı yeşil şişe de tıpkı yaşlı çınar ağacı gibi, beyaz plastik bardak gibi defalarca dönüşebildiği ve birbirinden farklı yerlere gidebildiği serüvenler yaşıyor. Bizler bu geri dönüşüm öykü sayesinde doğanın sınırsız ve sonsuz vericiliğine tanık oluyoruz. Bu kitabın görselleri sadece cam kırıklarıyla hazırlandı ve tekrar geri dönüşüme gönderildi.
Sayfa Sayısı:32
YAŞLI ÇINAR AĞACI
Yaşlanan bir çınar ağacının bir gün kesilerek kâğıt olmak üzere çıktığı yolculuğu anlatan bir öykü. Kullanıldıktan sonra pek çok farklı yerde işlevini sürdüren yaşlı çınar ağacı, bu sonsuz yolculukta pek çok serüven yaşıyor. Bizler bu geri dönüşüm öyküsü sayesinde ağaçların kesilmesinin önlenebileceğini ve bir ağacın farklı formlarla da olsa dünyayı nasıl gezebileceğini öğreniyoruz. Bu kitabın görselleri sadece geri dönüşümlü kâğıtlar kullanılarak hazırlandı.
Sayfa Sayısı:32
GERİ KAZANIM ATÖLYESİ
Kullanıp attığımız eşyaların geri dönüşüme gitmeden önce nasıl değerlendirilebileceğini anlatan güzel bir öykü. Her bir eşyanın dönüşüm öyküsü ve yaşadığı bir serüven var. Yeter ki biz onları dinlemeyi ve bir şeyler öğrenmeyi is-teyelim. Bu kitabın görselleri atık materyaller kullanılarak hazırlandı.
Sayfa Sayısı:32
Fiyat:24 TL
Dağıtım Tarihi: 04.05.2020
Tür: Çocuk-Öykü (6-7+)