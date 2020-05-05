Sıfır atıkla yaşa!

BEYAZ PLASTİK BARDAK

Plastiğin geri dönüşümünü ve doğada kalırsa zararların neler olabileceğini anlatan gerçekçi bir öykü. Balıkçıların ağına takılan beyaz plastik bardağın öyküsü hepimize unutulmaz dersler veriyor. Bu kitabının görselleri sade- ce plastik materyaller kullanılarak hazırlandı.

Sayfa Sayısı:36

MERAKLI YEŞİL ŞİŞE

camın geri dönüşümünü ve eski bir de- nizci geleneğini anlatan sıcacık bir öykü. Meraklı yeşil şişe de tıpkı yaşlı çınar ağacı gibi, beyaz plastik bardak gibi defalarca dönüşebildiği ve birbirinden farklı yerlere gidebildiği serüvenler yaşıyor. Bizler bu geri dönüşüm öykü sayesinde doğanın sınırsız ve sonsuz vericiliğine tanık oluyoruz. Bu kitabın görselleri sadece cam kırıklarıyla hazırlandı ve tekrar geri dönüşüme gönderildi.

Sayfa Sayısı:32

YAŞLI ÇINAR AĞACI

Yaşlanan bir çınar ağacının bir gün kesilerek kâğıt olmak üzere çıktığı yolculuğu anlatan bir öykü. Kullanıldıktan sonra pek çok farklı yerde işlevini sürdüren yaşlı çınar ağacı, bu sonsuz yolculukta pek çok serüven yaşıyor. Bizler bu geri dönüşüm öyküsü sayesinde ağaçların kesilmesinin önlenebileceğini ve bir ağacın farklı formlarla da olsa dünyayı nasıl gezebileceğini öğreniyoruz. Bu kitabın görselleri sadece geri dönüşümlü kâğıtlar kullanılarak hazırlandı.

Sayfa Sayısı:32

GERİ KAZANIM ATÖLYESİ

Kullanıp attığımız eşyaların geri dönüşüme gitmeden önce nasıl değerlendirilebileceğini anlatan güzel bir öykü. Her bir eşyanın dönüşüm öyküsü ve yaşadığı bir serüven var. Yeter ki biz onları dinlemeyi ve bir şeyler öğrenmeyi is-teyelim. Bu kitabın görselleri atık materyaller kullanılarak hazırlandı.

Sayfa Sayısı:32

Fiyat:24 TL

Dağıtım Tarihi: 04.05.2020

Tür: Çocuk-Öykü (6-7+)