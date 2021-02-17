Son Dakika Haberler: Savaşın adresini verdiler! Askeri hareketlilik...

SAVAŞIN ADRESİ: YERYÜZÜNÜN EN TEHLİKELİ YERİ Tüm yaşananları değerlendiren ABD'nin en etkili dış politika uzmanları, bölgede bir çatışma ihtimalinin son 13 yılda ilk kez en üst düzeye çıktığı uyarısını yaptı. ABD Dış İlişkiler Konseyi-Council on Foreign Relations (CFR) düşünce kuruluşunun uzmanlarına göre, Tayvan halihazırda yeryüzünde bir savaş çıkma ihtimali bulunan en tehlikeli bölge.