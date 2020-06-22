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22.06.2020 - 11:44 |

Van'da Turizm Hareketlilik Projesi başladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 7 bin yıllık kadim tarihiyle bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, corona virüs tedbirleri kapsamında normalleşmeyle birlikte "Turizm Hareketlilik Projesi'ni" hayata geçirdi.

Van'da Turizm Hareketlilik Projesi başladı
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