22.06.2020 - 11:44 |
Van'da Turizm Hareketlilik Projesi başladı
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 7 bin yıllık kadim tarihiyle bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, corona virüs tedbirleri kapsamında normalleşmeyle birlikte "Turizm Hareketlilik Projesi'ni" hayata geçirdi.
Ölümden döndü... Kaldırımda yürürken önüne beton parçası düştü!İzmir'de meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Kaldırımda yürüyen adamın önüne beton parçası düştü. Yaşadığı olay karşısında şoka giren adam ne yapacağını şaşırdı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.