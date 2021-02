Son dakika... Çığrından çıktılar! 'Türkiye S-400'leri kopyalıyor'

S-400 HABERİ SÖZE GEREK BIRAKMADI Neredeyse her gün manşetleri Türkiye'nin süslediği Yunanistan'da, günün en 'çılgın' haberi ise To Vima gazetesindeydi. Rusya'daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak gösteren To Vima, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü.