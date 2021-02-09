milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:32 • Son Güncelleme:
Son dakika... Çığrından çıktılar! 'Türkiye S-400'leri kopyalıyor'
Türk SİHA'larına karşı İsrail'den Iron Dome hava savunma sistemi almak isteyen Yunanistan'a, Fransa 5 milyar dolarlık savaş gemisi paketi sundu. Rus medyasının kaynak gösterildiği S-400 haberi ise, söze gerek bırakmadı.
milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 15:32 • Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz'deki müttefiklerini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Güney Kıbrıs ve İsrail gezisinin sonuçları bugün Yunan medyasında manşetten verilirken, S-400'lere ilişkin haber ise sözün bittiği yer olarak kayıtlara geçti.
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Atina ve Tel Aviv yönetimleri, Covid-19 aşısı olanların iki ülke arasında hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seyahatine izin veren anlaşmayı resmen imzaladı. Ayrıca İsrail'in koronavirüse karşı geliştirdiği 'mucize' ilacın Yunanistan'da kullanılmasının da önü açıldı. İsrail ve Yunan medyasındaki haberlere göre, 30 hastadan 29'unu en çok beş gün içinde iyileştiren EXO-CD24 isimli ilaç doğrudan akciğerlere etki ediyor ve herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.
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Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Gelecek üç ayda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçları Yunanistan'a nakledilecek ve İskiri'deki üsse yerleştirilecek. Halihazırda Yunan hava kuvvetleri personeli İsrail'de HERON eğitimi alıyor.
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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.
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Yunan medyası, Tel Aviv'deki randevuda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike / NLOS güdümlü tanksavar füze sisteminin görüşüldüğünü yazdı. Yunanistan'ın İsrail'in ürettiği hava savunma sistemi Iron Dome'a (Demir Kubbe) ilgi gösterdiğini belirten Yunan medyası, bir adım daha ileri giderek sistemin Türkiye'nin SİHA'larına karşı başarılı olup olamayacağını haberleştirdi.
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Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
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S-400 HABERİ SÖZE GEREK BIRAKMADI
Neredeyse her gün manşetleri Türkiye'nin süslediği Yunanistan'da, günün en 'çılgın' haberi ise To Vima gazetesindeydi. Rusya'daki bazı internet sitelerinde yer alan haberleri kaynak gösteren To Vima, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kopyalamaya çalıştığını ileri sürdü.
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RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.
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Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. İkinci gün ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
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Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.
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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.
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