Sülfatsız şampuanlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Sülfatsız şampuanlar hakkında bilmeniz gereken her şeyKAYDIR
Güzel ve göz alıcı saçlar için yaptırdığımız yoğun işlemler, zamanla saçlarımızı güçsüzleştirir ve yıpranmalarına neden olur. Yakın geçmişe kadar kısa vadeli güzellik için böyle fedakarlıklar yapmak zorunda kalabiliyorduk. Neyse ki saçın doğal yapısını korumaya yardımcı sülfatsız şampuanlar sayesinde artık yıpranmalara karşı saçlarımızı çok daha bilinçli bir şekilde koruyabiliyoruz. Peki, sülfatsız şampuanlar saçı nasıl koruyor ve kullanıcısına başka ne gibi faydalar sağlıyor? Sizin için araştırdık…
Sülfatsız şampuan nedir?
Sülfat, özellikle şampuan reklamlarında ön plana çıkarılan köpürme özelliğini şampuana sağlayan bir içeriktir. Daha çok temizlik ürünlerinde tercih edilen bu madde, içeriğindeki tuz nedeniyle saç derisindeki faydalı yağları alır ve deride kızarıklık, kuruluk ya da kaşıntıya neden olabilir. Öte yandan saçın dış katmanını yıprattığı için saçları sertleştirir, kurutur ve saç boyasının ömrünü azaltır. Özellikle yaz aylarında, yakıcı güneşin saç tellerine ve rengine verdiği zarar ile denizin tuzlu suyunun saça etkisiyle birleşince sülfatın saçtaki olumsuz etkisi ikiye katlanır. SLS (sodyum lauril sülfat veya sodyum laurel sülfat) içermeyen sülfatsız şampuan ise saç derisi ve saça nazik bakım yaparak saçın nemini, yapısını korumaya yardımcı olur
Saçı ve saç derisini nazikçe temizler
Köpüren sülfatlı şampuanlara alışanlar için sülfatsız şampuanlar başlangıçta sanki saçı yeterince temizlemiyormuş hissi uyandırabilir. Oysaki sülfatsız şampuanlar içeriği sayesinde saç ve saç derisini yormadan temizler. Çok çabuk durulanır ve saçtaki önemli yağları koruduğu için saçların kolayca taranmasını sağlar. Saçtaki nemi koruduğu için saç tellerinin kırılmasını ve yıpranmasını önlemenin yanı sıra saçın parlak görünümünü korur.
Zayıf saçlarının dolgunlaşmaya mı ihtiyacı var?
Eğer saçlarınızın sürekli kopmasından ve sönük olmasından şikayetçiyseniz sülfatsız şampuan seçerken içeriğinde B7 vitamini ve kolajen olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz. Hücrelerin yenilenmesinde etkili olduğu bilinen B7 vitamini saçınızın incelmesini ve kopmasını önlerken, kolajen ise saçınızın yapısını ve dolgunluğunu bozan serbest radikallerle savaşır. Böylelikle saçlarınız daha dolgun ve sağlıklı uzar.
Kuru saçlarının neme mi ihtiyacı var?
Sülfatsız şampuan, saç derisindeki önemli yağları koruduğu için saç derisinin nefes almasını ve saçların nemini korumasını sağlar. Böylelikle saçlar daha parlak ve sağlıklı görünür. Fakat aşırı kuru saçlara sahipseniz ekstra güçlü nemlendirme için argan yağı içerikli sülfatsız şampuanları tercih edebilirsiniz. Yazın sert güneşi, deniz, rüzgar, sülfatlı bakım ürünleri, yüksek ısı ya da uygulanan işlemler gibi pek çok nedenle kuruyan saçlar sertleşir ve matlaşır. Argan yağı, ekstra güçlü nemlendirme özelliğine sahiptir. Özellikle kuru ve yıpranmış saçları onarmaya yardımcı olur ve zayıf telleri güçlendirir.
Kabaran saçlarının düzleşip sakinleşmeye mi ihtiyacı var?
Nemi azalan saç, çok daha fazla elektriklenir ve kabarır. Sülfatsız şampuanlar saçtaki nemi mümkün olduğunca koruyarak saçı temizlediği için bu tip şikayetler azalır. Ancak çok daha düz ve elektriklenmeyen saçlara sahip olmak istiyorsanız keratin proteinleri ile zenginleştirilmiş sülfatsız bir şampuan size daha uygun olacaktır. Özellikle dalgalı ve kabarık saçların düzleşmesine yardımcı olan bu formül, saçlarınıza ihtiyacı olan nemi sağlayarak saçlarınızı sakinleştirir.
OGX ulaşılamaz, mükemmel görünümlü saçlara özendirmek yerine saçınızın doğal güzelliğini ortaya çıkarmanıza yardım eder. Çünkü önemli olan saçınızla ilgili neyi sevdiğinizin farkına varmanız ve bunu daha çok sevmenizdir! Sülfat içermeyen formülleriyle OGX Argan yağı, hindistan cevizi, avokado, bambu gibi egzotik içerikler ve enfes kokularla birlikte saçınızı daha çok sevmenizi sağlar.