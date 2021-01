02.20 Saat Anlamı Nedir? Saat 02 20 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 02:20’yi gösterdiğinde bunun bir ters saat olduğunu biliyorsunuz. Bu demek oluyor ki pek hayırlı haberler alamayacaksınız.

02.20 Saat Anlamı

Ters saatler her zaman can sıkıcı haberler verir. 02.20 saat anlamı da bir kızgınlığın ve sonrasında gelen ayrılığın habercisidir. Size göre büyük görünmese de onun için olmaması gereken bir hata yapmışsınız ve o, bu duruma gerçekten çok sinirlenmiş. Onun bu sinirini hafife almayın deriz. Çünkü her insanın bazı kırmızı çizgileri vardır ve bunların aşılmasından pek hoşlanmaz.

Onun üstüne giderseniz ya da bu durumu umursamazsanız muhtemelen, damarına basmış olacaksınız. Hoşuna gitmeyen bir şeye daha imza atıp ilişkinizin bitmesini engellemeniz gerekiyor. Eğer bu ilişkinin devam etmesini istiyorsanız, hatanızın farkına varıp özür dileyerek en doğru olanı yapmalısınız. Çünkü onun bu konuda size kırıldığı ve kızdığı çok açık.