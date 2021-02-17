10 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 10 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

10 aylık bebek, bilişsel ve motor becerileri bakımından gelişmeye başlarken aynı zamanda bu bebekler duyu organlarını daha etkin bir şekilde kullanmaya başlar. Bu bebeklerde dil gelişimi hızlı bir şekilde ilerler. Bu süreçte bebekler yavaş yavaş konuşmaya çalışır.

10 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

10 aylık bebekler, duydukları şeyleri tekrar etmeye başlar. Bu nedenle konuştuklarınıza ve çocuğunuzun yanındaki davranışlarınıza dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda 10 aylık olan bebeklerin tüketebileceği besin çeşitliliği de artmış olur. Bu nedenle olabildiğince farklı besin değerleri içerek besinleri yemeklerine karıştırarak ya da sade olarak çocuğunuza bu dönemde yavaş yavaş vererek ilerde yemek seçmesinin önüne geçebilirsiniz. Tüketebileceği besin çeşitliliği artan bebekler, onun yiyebileceği şekilde hazırlanmış olan yiyecekleri ailesi ile birlikte yemeye başlayabilir.

10 Aylık Bebekte Zihinsel Gelişim

10. ay zihinsel gelişimde belirgin farklılıklar olan bir döneme girilir. Bu ay içinde bebekler çevresindeki olaylara karşı daha net tepkiler verir ve kendisine söylenenleri anlamaya başlar. Aynı zamanda bu süreçte ilk kez konuşmaya ve tek tük kelimeler kullanmaya başlar. Vücut dilini kullanarak size bir şeyler anlatmak için çabalar.

Bu dönemde onunla bol bol konuşarak, ona kısa ve net anlayabileceği cümleler söyleyerek iletişim kurmanız gerekir. Aynı zamanda bu süreçte onun zihinsel gelişimine yardımcı olmak için onunla bol bol vakit geçirmeniz ve yaşına uygun farklı malzemelerden yapılmış zihin oyunlarını onunla birlikte oynamanız da gerekebilir. Bu dönemdeki çocuklar için süslü oyuncaklar anlamını yitirmeye başlar. Bunun yerine tahta kaplar, plastik malzemeler ve içi dolu poşet daha çok ilgisini çekmeye başlar.

10 Aylık Bebekte Motor Beceriler

Bebekler 10. ayda diğer aylara göre çok daha fazla hareket etmeye başlar. Bu bebekler, koltuklara ya da sehpalara tutunarak ayağa kalkmaya çalışabilirler. Aynı zamanda bu bebekler bir yerlere tutunarak ayağa kalkmakla kalmaz çoğu zaman tutunarak yürümeye de çalışır. İstedikleri şeyleri anlatmak ve onu anlamanızı sağlamak için çeşitli işaret ve mimikler yaparlar. Bu bebekler 10. ayda ilk kelimelerini söyleme eğilimindedir.