Prof. Dr. Süleymanlar, anne ve babalara, bebekte idrar yapımı sırasında sıkıntı, idrarın bulanıklığı ve sık ateşlenme gibi durumlarda doktora başvurmaları çağrısı yaptı.



Prof. Dr. Süleymanlar, böbrek hastalıklarının toplum açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, böbrek hastalığının oluşumunda genetik, gelişimsel ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığını söyledi. Prof. Dr. Süleymanlar, bu tür böbrek hastalıklarının hamilelik dönemindeki tetkiklerde ve doğum sonrasındaki ilk yıllarda kendini belli etmesi nedeniyle anne ve babalara uyarılarda bulundu.



10 bin doğumda 1



Anne karnında bebeğin oluşumu döneminde böbreğin gelişim sorunları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Süleymanlar, "Böbreğin normal yerinde olmaması durumu (ektopik böbrek), yaklaşık 5 bin doğumda 1 görülüyor. Böbreğin gelişim sırasında birbirinden ayrılmaması, iki böbreğin birbirine bitişik kaynamasıyla oluşan at nalı böbrek de 10 bin doğumda 1 görülüyor" dedi.



At nalı böbrekte taş oluşum riski



Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, böbreğin gelişimsel sorunu nedeniyle yapısal bozukluğa yol açan ve birbirinden ayrı olması gerekirken alt bölümden yapışık olan at nalı görünümündeki böbrek yapısının, hastalarda idrar yolları tıkanıklığı, idrar yolu iltihabı, taş oluşumu gibi hastalıklara yol açabileceğini kaydetti. At nalı böbrek teşhisi konulan bebeklerin ilerleyen yaşlarında taş oluşum riskinin normal kişilere göre daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Süleymanlar, "İdrar yapımındaki zorluklar, idrarın bulanık ya da renk değişikliği belirtisi olan at nalı böbrek sorunu, iltihabi böbrek hastalıklarına yol açabilir" diye konuştu.



Erken teşhis çok önemli



Çocuklardaki kronik böbrek rahatsızlığının ve yetmezliğinin en önemli nedeninin bebeğin gelişimi sırasındaki yapısal anormallikler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, at nalı böbrekte erken teşhisin önemini vurguladı. Prof. Dr. Süleymanlar, 10 bin doğumda 1 görülen at nalı böbreğin, normal bir hayat süren kişinin ilerleyen yaşta böbrek rahatsızlığı ya da yetmezliği gibi hastalığa yakalanması sonucu da fark edilebildiği durumlar bulunduğunu anımsattı.



Ultrason taramasıyla fark ediliyor



At nalı böbrek ve ektopik böbrek yapısının, çoğunlukla bebeklik döneminde ultrason taramasıyla tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Süleymanlar, ilerleyen yaşlarda da kan, idrar tahlili ve böbrek taraması yaptırılmasını tavsiye etti. Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, böbrekte gelişimsel yapı bozukluğu teşhisi konulan kişilerin belirli aralıklarla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.