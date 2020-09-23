11 ilde yaklaşık 12 bin kadın "Dijital Benim İşim" diyecek!

Türkiye Vodafone Vakfı, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturacak yeni bir projeye imza atıyor. Vakıf desteğiyle Türkiye İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” projesiyle, 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Biri “Dijital Okuryazarlık”, diğeri “Dijital Pazarlama” olmak üzere 2 farklı eğitim programının hazırlandığı projede, kadınlara sınıf içinde ve dijital ortamda eğitim verilecek. “Dijital Benim İşim” projesinin ilk yılında 11 ilde yaklaşık 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Kadınların günlük hayatta teknolojiyle temasını ve dijital mesleklere ilgisini artırması öngörülen “Dijital Benim İşim” projesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, şunları söyledi:

“Dünyanın ve ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bugünlerde, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Başta Kalkınma Planlarımız ve Ulusal İstihdam Stratejimizle uyumlu olarak bilişim sektörüne yönelik teknik yatırımlarımızın yanı sıra, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor, işgücümüzün geleceğin mesleklerinde yetiştirilmesi ve mevcut çalışanlarımızın geleceğin becerileri ile donatılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini artırabilecek, işgücü piyasasına katkısı olacak her türlü çalışmayı desteklemeye de devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Kurumumuz, Türkiye Vodafone Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ve kadınların dijital okuryazarlığını ve becerilerini artıracak projenin işgücü piyasası açısından verimli sonuçları olacağına inanıyorum. Proje kapsamında, Kurumumuza kayıtlı kadınların söz konusu eğitimlerden yararlanmasını sağlamak için eğitimlere ilişkin detayları kendileriyle paylaşacağız. Ayrıca eğitimler sonrasında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduğumuz İş Kulüplerimiz aracılığıyla da kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. ‘Dijital Benim İşim’ projesinin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, şöyle konuştu:

“Sürekli gelişen ve değişen bir dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. ‘Her zaman her yerde herkes için eğitim’ felsefesini ilke edinen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce, 994 halk eğitim merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere toplam 1.018 hayat boyu öğrenme kurumunda, 3 bin 400’ü aşkın eğitim programı ile yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 2019-2020 yıllarında genel, meslekî ve teknik alanlarda toplam 438.610 kurs açılmış ve bu kurslara 8.539.505 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerden 3.342.084’ü erkek, 5.197.421’i ise kadındır. Bu vesileyle paylaşmak isterim ki vatandaşlarımız için bulundukları toplumda yaşamlarını sürdürebilecek, iş ve gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek ve dijital yeterlilikleri kazandıracak birçok kursumuz da açılmaktır. Bu bağlamda 2019-2020 yıllarında en çok açılan 10 kurstan birisi de özellikle çeşitli yaş gruplarındaki kadın kursiyerlerin tercih ettiği Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) kursudur. Bu alanda 8.633 kurs açılmıştır. Bu veriler de bize kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını göstermektedir. ‘Dijital Benim İşim’ projesiyle de kadınlara uzaktan eğitim yoluyla dijitalleşmenin önünü açıyoruz. Proje kapsamındaki eğitimlerin %66’sı yüz yüze, %34’ü online olacaktır. Hazırlanan eğitim programlarını kendi platformlarımızdan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle e-öğrenme platformumuz için çok yoğun çalışmalar yürüten ekibimize de teşekkür ediyorum. Bu projeye katkı sunacak olan tüm yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte kursiyerlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak kadınlarımıza bu yolculuklarında başarılar diliyor ve hayat boyu öğrenen bir Türkiye adına ‘Hepimizin yolu açık olsun’ diyoruz.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şu açıklamada bulundu:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Teknolojiyi kullanarak, sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılmasını hedefliyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ projesini de ‘amaç odaklı’ vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Kadınların potansiyelini teknolojinin gücüyle buluşturarak, toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir projeye imza atmayı hedefliyoruz. Projemizden yararlanacak kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olacaklarını düşünüyoruz. Özellikle desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı kadınların dijitalleşmesiyle, ekonomik ve sosyal hayatta köklü değişimler yaratabileceğimize inanıyoruz. Topluma, özel sektöre, kurumlara ve en önemlisi kadınlara ilham verecek bir proje olmasını diliyoruz. Burada en büyük mutluluğumuz çok doğru iş ortaklarıyla yola çıkmış olmamız. Bu vesileyle, Türkiye İş Kurumu ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne değerli işbirlikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

11 ilde 140 eğitimciyle yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

“Dijital Benim İşim” projesi kapsamında, 11 ilde 10.500 kadına “Dijital Okuryazarlık”, 1.200 kadına ise “Dijital Pazarlama” eğitimleri verilerek toplamda yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje eğitimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas ve Ağrı’da düzenlenecek. Eğitimler, proje illerinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerindeki toplam 140 eğitimci tarafından verilecek. Eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da dijital kanallar üzerinden izlenecek videolar şeklinde olacak.

18 yaş üstü tüm kadınlar başvurabilecek

“Dijital Benim İşim” projesine 18 yaş üstü ve akıllı telefon sahibi tüm kadınlar başvurabilecek. Eğitimlere başvurular, Halk Eğitim Merkezleri ve Türkiye Vodafone Vakfı web sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de “Dijital Benim İşim” eğitimlerini kendi veritabanında bulunan kadınlara duyurarak projeye katkıda bulunacak. Böylece eğitimlere, sadece Halk Eğitim Merkezlerinden değil, Türkiye İş Kurumu veritabanında yer alan kadınlardan da katılım olacak.

Toplam 64 saatlik 2 farklı eğitim

Kadınları dijital dünyayla tanıştırarak onlara djiital okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen “Dijital Okuryazarlık” eğitimleri toplam 24 saat sürecek. Bu eğitimlerde kadınlara Bilgisayarın Temel Özellikleriyle Kullanımı, Dijital Ortamda İçerik Üretimi, Elektronik Haberleşme Yöntemleri, Arama Motorları ve Kullanımı, Web Sitesi Kavramı ve Amacına Uygun Kullanımı, Mobil İmkânlar ve Hizmetlerden Faydalanma, Sosyal Medya Kullanımı, Arama Motoru Pazarlaması, Bilgi ve Veri Güvenliği, Dijital Etik, Bilinçli Bilgi İletişim Teknolojisi Kullanımı konularında bilgi verilecek.

Kadınlara dijital beceri kazandırmayı hedefleyen “Dijital Pazarlama” eğitimleri ise toplam 40 saat sürecek. Bu eğitimlerde kadınlara Pazarlamaya Giriş ve Dijital Pazarlamanın Temelleri, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel Üretimi ve Yönetimi, Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlamada Güncel Stratejiler, E-Posta Pazarlama, Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar ve Dijitalde İtibar Yönetimi, Yasal Düzenlemeler, E-Ticaret, Arama Motoru Pazarlaması, Sosyal Medya Yönetimi konularında bilgi verilecek. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de “Dijital Pazarlama” eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı İş Kulübü ile destek olacak.

Dijital skor testleri yapılacak

“Dijital Benim İşim” projesi için kapsamlı bir ölçümleme de yapılacak. Buna göre, eğitimlerden önce ve sonra katılımcıların bilgi düzeyindeki değişimi ölçmek için ön ve son testler, dijital becerilerini ölçmek için ise dijital skor testleri uygulanacak.

“Dijital Benim İşim” projesi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için Turkiyevodafonevakfi.org.tr adresinden destek alınabiliyor.