12.21 Saat Anlamı Nedir? Saat 12 21 İse Ne Anlama Gelir?

Bazı zamanlar aşk ve ilişki konusunda güzel bilgiler sunarken bazıları ise kötü haberler verir. 12.21 saat dilimi ise ters zaman dilimleri arasında kötü haber verenler içerisinde yer almaktadır.



12.21 Saat Anlamı Nedir?



Çift rakamlar ile beraber ters rakamlar söz konusu olduğunda ve bu zaman dilimine denk geldiğinizde, size belli başlı bazı bilgiler verir. Bu bilgiler ya da haberler 12 21 ile sevdiğiniz kişinin ne yazık ki sizi sevmediğini anlatmaktadır. Siz onu her zaman sevdiğinizi düşünüyorsunuz ama o sizi sevmiyor anlamına gelir.



Bunu bile bile ilişkiye devam edilmemesi konusunda bilgi vermektedir. Bunu yaparak her iki tarafta birbirine zarar vermekte ve karşılarına çıkacak olan fırsatları kaçırmaktadır. O yüzden mutlaka karşılıklı olarak çiftler bir araya gelmeli ve konuşmalıdır. Özellikle öğle vakitlerinde bu zaman dilimine denk gelen kişi mutlaka ilk atılımı yapmalıdır ve konuşmak için fırsat kollamalıdır.



Uzmanların dile getirdiğine göre 12 21 ters zaman dilimi, o zaman dilimine denk gelen kişinin sevdiği İnsanla aynı duyguları paylaşmıyor olmasıdır. Yani diğer bir deyişle karşı tarafın sevmediğini anlatır. Bu durumun net olarak açığa çıkabilmesi için ise, mutlaka dürüst bir şekilde ve cesurca çiftler bir araya gelerek konuşmalıdır. Böylece her iki taraf da karşılarına çıkacak olan fırsatları ve güzellikleri kaçırmama imkanı elde eder. Bu hem erkek için hem de kadın için geçerliliğini koruyan bir durumda ve açığa çıkmalıdır.