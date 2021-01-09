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HaberlerAstroloji Haberleri 13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor!
09.01.2021 - 00:00 |

13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız...

13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor!
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Bu hafta 13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay haritasında Oğlak burcu yükselirken, Plüton öne çıkmakta. Bu dönemde ciddi konular, kurumsal ve devletle ilgili gelişmeler var. Kısıtlamalarla, daha derin düşünebileceğimiz, kimi zaman güç ve baskı içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Haftanın ilk günlerinde, 11-12’sinde zekamızı ve yeteneklerimizi verimli kullanma ve yenilik yapma imkanı bulabiliriz. 14’ünde Uranüs’ün düzgün harekete dönmesi, bu hafta daha sert, ani olaylarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde istikrar, para ve ekonomi alanında daha huzursuz koşullar yaşayabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

10 Ocak Pazar

Aşırı görüşlerimiz ya da abartılı bir tutum yüzünden sıkıntılar yaşayabiliriz. Daha sakin düşünelim.

11 Ocak Pazartesi

Ay’ın ışığı küçülürken şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Depresif koşullar gündeme gelebilir.

12 Ocak Salı

Yeniayın enerjisi hissedilirken, olaylara daha ciddi ve derin bakma isteği artıyor.

13 Ocak Çarşamba

Yeniay ile birlikte kararlılığımız artmakta. Ancak duygusal açıdan çok rahat olduğumuz söylenemez.

14Ocak Perşembe

Bugün daha akılcı ve umutlu olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni ve farklı fikirleri hayata geçirmek için güzel fırsatlar var.

15 Ocak Cuma

Ay büyürken yeteneklerimizi harekete geçirmemiz zor değil. Sosyal alanda daha aktif olabilir, umut taşıyabiliriz.

16 Ocak Cumartesi

Bugün hayallere daha açığız. Sanatsal uğraşlara ve ilham alabileceğimiz işlere zaman ayırabiliriz.

 

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