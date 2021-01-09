13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız...
Bu hafta 13’ünde Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yeniay haritasında Oğlak burcu yükselirken, Plüton öne çıkmakta. Bu dönemde ciddi konular, kurumsal ve devletle ilgili gelişmeler var. Kısıtlamalarla, daha derin düşünebileceğimiz, kimi zaman güç ve baskı içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Haftanın ilk günlerinde, 11-12’sinde zekamızı ve yeteneklerimizi verimli kullanma ve yenilik yapma imkanı bulabiliriz. 14’ünde Uranüs’ün düzgün harekete dönmesi, bu hafta daha sert, ani olaylarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Bugünlerde istikrar, para ve ekonomi alanında daha huzursuz koşullar yaşayabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
10 Ocak Pazar
Aşırı görüşlerimiz ya da abartılı bir tutum yüzünden sıkıntılar yaşayabiliriz. Daha sakin düşünelim.
11 Ocak Pazartesi
Ay’ın ışığı küçülürken şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Depresif koşullar gündeme gelebilir.
12 Ocak Salı
Yeniayın enerjisi hissedilirken, olaylara daha ciddi ve derin bakma isteği artıyor.
13 Ocak Çarşamba
Yeniay ile birlikte kararlılığımız artmakta. Ancak duygusal açıdan çok rahat olduğumuz söylenemez.
14Ocak Perşembe
Bugün daha akılcı ve umutlu olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni ve farklı fikirleri hayata geçirmek için güzel fırsatlar var.
15 Ocak Cuma
Ay büyürken yeteneklerimizi harekete geçirmemiz zor değil. Sosyal alanda daha aktif olabilir, umut taşıyabiliriz.
16 Ocak Cumartesi
Bugün hayallere daha açığız. Sanatsal uğraşlara ve ilham alabileceğimiz işlere zaman ayırabiliriz.