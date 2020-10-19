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19.10.2020 - 06:34 |

2020 Gelinlik Kiralama Fiyatları Ne Kadar? 2. El Gelinlik Kiralamak Mı Yoksa Satın Almak Mı Avantajlı?

Düğün hazırlıkları devam ederken gelinlik için ayrılan bütçe önceden hesaplanmalıdır. Ancak güncel gelinlik fiyatları bilinmiyor ise belli bir ortalama aralığın öğrenilmesi hesaplama konusunda yardımcı olabilir. Peki, 2020 gelinlik kiralama fiyatları ne kadar? 2. el gelinlik kiralamak mı yoksa satın almak mı avantajlı? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

2020 Gelinlik Kiralama Fiyatları Ne Kadar? 2. El Gelinlik Kiralamak Mı Yoksa Satın Almak Mı Avantajlı?
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Gelinlik tercih ederken öncelikle mutlaka pek çok farklı mağaza gezilmeli ve fiyat karşılaştırması yapılmalıdır. Aynı zamanda internet üzerinden yapılan araştırma ile gelinlik fiyatlarının neye göre belirlendiğini öğrenmek de önemlidir. Böylece kişisel isteklere uygun olarak bir gelinlik tercih edildiğinde, bu gelinliğin ne kadar bir fiyata mal olacağını öğrenmek mümkün olur.

2020 Gelinlik Kiralama Fiyatları Ne Kadar?

Gelinliği satın almak istemeyen ve bütçesine buna göre ayarlayan pek çok kişi, düğün için gelinlik kiralama yöntemine başvuruyor. Özellikle gelinliğim bütçesi satın alma noktasında arttıkça, kiralama bütçesi de aradaki farkı ortaya çıkarmaktadır. Mesela düşük bir bütçe olarak sayılabilecek 3000 TL değerindeki bir gelinlik, 2000 ya da 2.500 TL'ye kiralama ile elde edilebilir. Aynı zamanda 5 bin veya 6 bin TL değerinde olan bir gelinlik ise 3500 ile 4000 TL arasında kiralama imkanı vermektedir.

Tabii hayat boyu saklamak ve düğünü ölümsüz hale getirebilmek için pek çok kişi satın almayı tercih edebiliyor. Ayrıca istenen gelinliğin fiyatı da yine kiralama noktasında fikirleri değiştirebilmektedir. Mesela yüksek bütçeli olan bir gelinlik söz konusu olduğunda birçok kişiye kiralamak daha mantıklı geliyor. Çünkü böylece çok daha uygun fiyatlar ile kiralama yöntemi üzerinden harika bir gelinliği düğünde kullanmak mümkün hale geliyor.

2. El Gelinlik Kiralamak mı Yoksa Satın Almak mı Avantajlı?

Fiyat açısından bakıldığı zaman elbette ikinci el gelinlik kiralamak daha uygun bir bütçe imkanı tanıyor. Fakat burada hem gelinlik kiralamanın hem de satın almanın avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. O yüzden seçim yaparken bunları göz önünde bulundurmak önemlidir. Mesela ikinci el gelinlik kiralamanın avantajları şunlardır;

- Çok daha düşük maliyet imkanı verir.
- Saklamaya gerek olmadan videolarda ve fotoğraflarda hatıralarda tutma imkanı sağlar.
- Maliyet düşük olduğu için daha zengin seçenek üzerinden tercih imkanı verir.

Aynı şekilde gelinlik satın almanın da yine avantajları bulunur;

- Gelinlik hayatı boyunca sadece gelin adayına ait olacaktır.
- Gelinlik her zaman el altında olur.
- Özgür şekilde istenildiği kadar rötuş yapılabilir.
- Düğünden sonra satma imkanı olur.

Görüldüğü üzere her ikisinin de kendine özgü avantajları bulunmaktadır. Bu avantajları irdelemek suretiyle en doğru seçimi yapmak mümkündür.

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