2020 Kasım Ayı Hangi Burç Oluyor? Kasım Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Akrep burçları belirgin özelliklere sahiptir. Su grubunda bulunan Akreplerin uğurlu günü salıdır. Uğurlu sayısı 9 olan Akrep burçlarının en sevdiği taş topazdır.

2020 Kasım Ayı Hangi Burç Oluyor?

23 Ekim’den 21 Kasıma kadar doğanlar Akrep burcu oluyor. Akrep burçlarının uğurlu renkleri canlı kırmızı ve siyahtır. Misk ve manolya kokuları şans getirir. Marş ve canlı parçalar Akreplerin enerjilerini artırır. Karanlık bir özelliğe sahip olan Akreplerin en büyük arzusu zengin olmaktır. Merhametsiz olmaları ile bilinen Akrep burcuna mensup kişiler ömür boyu birilerine veya bir şeylere güvenmek isterler.

Kasım Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Akrep burçları hemen hemen her şeyi uç noktalarda yaşar. Onlar için gri yoktur. Hayattaki her şey ya siyah ya da beyazdır. Yaşamayı seven ve değer verdikleri şeylere tutkuyla bağlı kalan Akrepler başladığı işleri mutlaka bitirirler. Fiziksel olarak da güçlü özelliklere sahip olan Akrep burcuna mensup kişiler aniden sinirlenip ansızın mutlu olabilirler.