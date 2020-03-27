2020'nin en havalı trendi

Tulumlar, 2020 modasına yön veren parçalar arasında. Birçok materyal kullanılarak yapılan tulumlar, konu kumaşa gelince de oldukça çeşitlilik göstermeye başladı.

İster rahat, ister şık, ister abiye... Tulumları neredeyse her yerde görmeye başladık.

Tulum silueti, sıkılaştırılmış bir belden sonra inen rahat geniş bacak kesimleri, kimi zaman dökümlü bir bluz kimi zaman ise ceket tarzda olan üst kısmı ile vücuda oturmayı hedefler.

Sizi kısa yoldan şıklığa kavuşturan bu parça; 2020 senesinde ezberleri bozarak deri formda bizi karşıladı.

Aslında deri formdaki tulumları podyumlarda görmeye alışıktık. Ancak bu iddialı parçanın sokağa karışması hepimizi şaşırttı.

Tulumları sezona bağlı olarak, ister botlarınız; ister terlikleriniz ile kullanabilirsiniz.

Sadece atlamamanız gereken bir nokta var: Aksesuar!