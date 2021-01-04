2021 Ekim Ayı Hangi Burç Oluyor? Ekim Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

23 Eylül- 22 Ekim tarihleri arasında doğanlar Terazi burcunun özelliklerini taşır. Terazi burçları güzel ve lüks olan her şeyden hoşlanır. Genel kanının aksine dengeli olmaları ile bilinen terazilerin hayatlarındaki her şeyi dengeleme ihtiyaçları vardır. İyi birer arkadaş olan Terazi burçları bulundukları ortamda hemen fark edilirler.

Ekim Ayında Doğanların Burç Özellikleri Nasıl Olur?

Dış görünüşlerine önem veren Terazi burcuna mensup kişilerin uğurlu sayıları 6, uğurlu taşları da opaldır. Sanatı seven Terazilerden şair, yazar, ressam gibi mesleklere yönelim çoktur. Temizlik ve bakımlı olma konusunda titiz olan Terazi burçlarının yönetici gezegeni Venüs’tür.

Güzellik gezegeni olarak bilinen Venüs, tüm özelliklerini bu burçta olanlara yansıtır. Terazi burçlarının uğurlu günü cumadır. Sevgiye önem veren Terazi insanları değer verdikleri kişileri canlar pahasına korumak isterler.