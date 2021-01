2021 için 21 uygulama

Bu sene öz bakımını ihmal etme

Bu sene farklı olacak ve kendimize bakmaya zaman ayırmak daha önemli hale geliyor. Kimileri için öz bakım, güvendiğin bir profesyonele terapiye gitmek, yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek anlamına geliyor.Kimileri ise daha içedönük bir yaklaşım benimseyerek meditasyon yapıyor, uykularını almaya özen gösteriyor veya günlük tutuyorlar. Hangi kişisel gelişim yöntemini seçtiğin fark etmez; bu uygulamalar, sağlıklı alışkanlıklar edinmene yardımcı olabilir. Fitwell Kişisel Egzersiz Koçun uygulaması ile profesyonel koçlarla egzersiz yapabilirsin. Meditopia: Meditasyon App ile günlük hayatın içinde karşılaştığımız konularla ilgili farklı pek çok meditasyona ulaşabilir ve stresten uzaklaşabilirsin. WaterMinder ile gün içinde su içmeyi unutmamayı sağlayabilir, Sleep Cycle- Sleep Tracker ile uyku düzeninizi kontrol edebilirsiniz.

Formda kal ve esnekliğini artır

Evde daha çok kaldığımız bu dönemde egzersiz ve esneklik uygulamalı önem kazanıyor. Glo, Yoga Studio, Asana Rebel:Get in Shape gibi favori uygulamalarını kullanarak duruşunu iyileştirebilir ve esnekliğini artırabilirsin. Ayrıca kendine en uygun fitness planını ularak evde egzersizlerini aksatmadan zinde kalabilirsin. Yüksek şiddetli aralıklı antrenmanlar ile kalp atışını yükselterek daha hızlı kalori yakmak istiyorsan 7 Minute Workout- Seven ya da Nike Training Club uygulamalarını kullanabilirsin. 5K Runner: Couch to 5K Trainer ile koşuya daha kolay başlayabilir ve kademeli olarak hız ve mesafeni ayarlayabilirsin. Hem zihinsel hem de fiziksel bir disiplin olan yogaya başlamayı düşünüyorsan Yoga Studio: Mind & Body uygulamasını deneyebilirsin.

Yeni alışkanlıklar edin

Bu sene artık o hep istediğin yeni alışkanlıkları edinmenin tam zamanı. Daha düzenli beslenmek, her gece 10 dakika kitap okumak mı istiyorsun? İyi alışkanlık edinmek için motivasyon gerekir, başlamak ve devam ettirmek için bu uygulamalar sana yardımcı olabilir. StepsApp Adım Sayar ile o hayalini kurduğun günde 10 bin adımı atabilir, Done: A Simple Habit Tracker ile hedeflerini belirleyerek sağlıklı rutinlerle istediğin alışkanlıkları hayatına sokabilirsin. Kwit ile bu sene artık sigarayı bırakabilir, Blinkist ile her gün 15 dakika ayırarak istediğin kitabın özetini okuyabilir ve Punkt: One sentence journal ile artık yazmaya başlayabilirsin.

2021 için 21 uygulama

2021 senesini mümkün olduğu kadar çok neşe, heyecan ve yeni deneyimlerle doldurmaya yardımcı olacak bu uygulamalardan oluşan seçki ile yeni bir hobi edinebilir, uzaktaki dostlarınla bağlantı kurabilir ya da koltuğundan bile kalkmadan gerçek dünyadan kaçmanın bir yolunu bulabilirsin.

2021’de küçük işletmeni büyüt

Başarılarla dolu bir yıl seni bekliyor. Bu uygulamaları kullanarak iş stratejilerini gözden geçirebilir, başarılı bir pazarlama planı yapabilir, daha iyi bir yönetici olabilirsin. Weebly şık şablonlarla kendi websiteni kurabilmen için gerekli araçları sunarken, Microsoft To Do uygulaması planlarını ve teslim edilmesi gerekenleri izlemeni sağlıyor. Canva uygulaması ile şık logo tasarımları yapabilir, Shopify ile işletmenizi istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

Sanattan uzak kalma

Geçen sene eskisi kadar müze ve galeri gezememiş olabilir ama bu sene koltuğunuzda rahatça oturarak mobil cihazınız ile Türkiye’nin birbirinden değerli müzelerini rehber eşliğinde gezer gibi detaylı keşfetmeye başlayabilirsiniz. Sanal Müze uygulaması onlarca müzeyi aynı platformda topluyor. Ayrıca yetenekli sanatçılar keşfetmek ve sanat tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler Daily Art uygulaması ile ilham veren bir sanat eserini dilediğin zaman inceleyebilirsin.

Ayrıca hedeflerine ulaşmanı sağlayacak farklı uygulamaları keşfetmek için App Store uygulamalar sekmesinde farklı kategorileri inceleyebilirsin.