2021 yılı saç trendleri nasıl olacak?

2020 yılı, koronavirüs salgını sebebiyle kadınların daha çok evde vakit geçirdiği bir dönem oldu. Bu da farklı saç stilleri ile uğraşmak yerine sade bir stile yönelmeyi sağladı. Samet Zili, 2021 yılı ile birlikte hangi saç stillerinin kadınlar üzerinde etkili olabileceğinden bahsetti.

Zili saç trendleriyle ilgili şöyle konuştu;

“Saçlar, kadınlar için bakımının yapılması gereken önemli parçalardan birisidir. 2020 yılında pandemi sebebiyle kadınlar çoğunlukla evde vakit geçirdiğinden dolayı saç stilleri ile pek uğraşmasa da 2021 yılında kadınları çeşitli saç stilleri bekliyor olacak. Bu zamana kadar dünya üzerinde pek çok saç stiline rastladım. Bu stillerden bazıları 2020 yılında moda olarak retro tasarımları ortaya koydu. Geçmiş tasarımların ön plana çıkması ve bazı kadınların bu tasarımlara yönelmesi eski saç stillerini yaşatan bir adım oldu.

Bob kesim

2021 yılında bizi birçok saç modeli bekliyor olacak. 2021 yılında damgasını vuracak saç stillerinden ilki çene hizasına kadar gelen bob kesim olarak yer alıyor. Çeneye kadar uzayan bob kesim küt saçlar, pek çok model tarafından da tercih edilen bir saç kesim stili olarak görülüyor. Saçlara güzel bir görünüm katan ve arkaya doğru atılan bu modelin 2021 yılında daha popüler olması bekleniyor.

Salaş küt kesim revaçta

2021 yılında etkili olması beklenen bir diğer saç stili orta uzunlukta yer alan salaş küt kesim olmaktadır. Bu yıl da tercih edilen saç stilinin önümüzdeki yıl da pek çok kadın tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Hem yapımının kolay olması hem de çok uğraştırmaması ile kadınlara güzel bir görünüm katan bu stil, modern görünüşü ile de ön planda yer alıyor. Özellikle fazla zamanı olmayan kadınların tercih etmesi gereken bir saç modeli.

Balyaj model

Güzel bir görünüme sahip bir diğer saç stili çarpıcı karamel balyaj modeli olarak yer alıyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu model, çeşitli etkinliklerde de görüldü. 2021 yılında popülerliğinin daha çok artması beklenen bu saç stili ile birlikte kadınlar düz veya dalgalı saç stilinde arka tarafa doğru uzanan bağlanmış bir saç modelini uygulayacak. Saçların daha güzel görünmesini sağlayacak olan bir diğer saç stili de saçlar için kullanılacak olan çeşitli aksesuarlar olacak. Her saç modeline uygun olarak yer alacak olan aksesuarlar, kadınların saçını daha estetik gösterecek. Özellikle özel anlar için tercih edilecek olan bol aksesuarlı saç stili, yeni yıl ile birlikte kadınların ilgi alanı olabilir.

Kurdeleli saç stilleri

Kadınların 2021 yılında tercih sebebi olabilecek bir diğer saç modeli saç kurdeleli saç stilleri olarak yer alabilir. Arkaya doğru atılan saç sırttan aşağıya doğru sarkarken ense kısmına takılan kurdele güzel bir görünüm oluşturacak. Günümüzde en çok tercih edilen modeller arasında düz saç modelleri yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte kadınlar genel olarak düz ve dalgalı saçları tercih etmeyecek. Bununla birlikte dağınık, kıvırcık ve kabarık olan saçlar da kadınlar tarafından sıkça tercih edilen modeller arasında yer alacak.

Katlı kesim

2021 yılına damga vurması beklenen en önemli saç modellerinden birisi katlı kesim olacak. Yapılan tahminler bu yönde. Bu saç stili, saça esneklik ve çok yönlülük katarken aynı zamanda 2021 yılında çarpıcı saç modelleri arasında yer alması da gündemde.”

Saç tasarım Uzmanı Samet Zili





