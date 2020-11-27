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27.11.2020 - 10:11 |

2021'de çantada "en"ler ön planda

2021'in çanta trendlerini, çantanın olmazsa olmazlarını, marka hikayesini ve çok daha fazlasını tasarımcı Nilüfer Demirci ile konuştuk.

2021'de çantada "en"ler ön planda
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nilüfer Demirci kimdir?

Aslen Yunanistan doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi orada tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldim. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldum. Daha sonra İstanbul Moda Akademisi'nde moda tasarımı alanında eğitim aldım. Bir süre kişiye özel tasarımlar yaptıktan sonra yön değiştirip çanta tasarımına yöneldim. Bir iki yıl tamamen bu alanda konu hakkında değişik ustaların yanında deneyimler edinmeye çalıştıktan sonra küçük adımlarla kendi tasarımlarımı oluşturmaya başladım. Son iki yıldır tamamen el yapımı olan kordon çantalar ve klasik anlamda çantalar tasarlamaktayım.

Marka hikayenizi anlatır mısınız?

Tüm marka isimlerinin bir hikayesi olduğu gibi Khilios’un da bir hikayesi var. Marka ismi arayışımız başladığında hep ne olsun diye düşündük. Hem kadın markası çağrışımı olsun, hem çanta markasına yakışır bir isim olsun, hem yerel, hem İstanbul çağrışımı yapsın istedik. İstanbul’da yerleşim yeri isimleri üzerinde daha çok yoğunlaştık. Çünkü yerel bir marka olmak bizim için önemliydi. Kilyos ismi (merkezimizin olduğu bölge) hoşumuza gitti. Bunu biraz da yabancı birinin okuyabileceği şekilde düzenledik ve KHILIOS oldu. Bence bir kadın çanta markası olarak hem bizi hem de bir kadının karakterini mükemmel bir şekilde yansıttığına inanıyorum. Kilyos denizi; güzel, sıcak bazan sevecen bazan hırçın yani tam da bir kadın gibi çok değişken. Bir anı diğerine uymuyor. Tıpkı bizim çantalarımız gibi. Deri, kadife, büyük, küçük, nakışlı, sade, gündüz veya gece kullanımı için. Yani kısacası kadının bin bir hali. Kesinlikle sıkıcı değil.

Tasarım sürecinde nelerden ilham alırsınız?

Genelde yeni bir çanta, model tasarlamam gerekiyor şeklinde hiçbir zaman işe başlamam. Bir tasarımcı için çevresinde her şey bir uyarandır. Renkler, dokular, bir kitap, bir film, bir kumaş veya bir deri parçası. Her şey olabilir.

2021'de hangi çantalar revaçta olacak?

2021 sezonunda özellikle çantalar söz konusu olunca renk, doku, tasarım ve ebatlar konusunda son derece zengin bir sezon olacağını söylemek mümkün. Ebatlar konusunda enleri yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. En en büyük Tote çantaların yanında adeta bir mücevher ebatında küçük çantaları da bol bol göreceğiz. Baskılı-baskısız derilerin yanında son derece zengin renk ve desenlere sahip tekstil çantalar da ön planda olacak. Ayrıca son bir iki sezon görmeye alıştığımız kova çantaların popülaritesi artmaya devam ederken bir kadının olmazsa olmazı clutch çantalarda ebatlar ve dokular yine uç noktalarda olmaya devam edecek gibi görünüyor. Gündüz kullanılan çantalarda durum böyleyken akşam çantalarında durum pek farklı olmayacak gibi görünüyor. Son derece ışıltılı ve bol aksesuarlı çantalar bayanların tercihi olacak gibi görünüyor.

Bir çantada olmazsa olmaz dediğiniz bir imzanız var mı? Ya da kullandığınız özel bir malzeme?

Bu soruyu evet şeklinde yanıtlayabilirim. Çantaların üzerinde kumaş veya deri olsun eğer mümkünse nakış kullanmayı seviyorum. Kullandığım özel bir malzeme yok. Beni heyecanlandıran her şeyi kullanmayı seviyorum. Ancak olmazsa olmazım malzeme ve işçilik açısından en iyisini yakalamaya çalışıyorum.

Khilos'u farklı kılan özellikler nelerdir?

Özgün, bazan sıra dışı tasarımlara sahip olması. Şaşırtmayı seviyoruz.

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