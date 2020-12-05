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05.12.2020 - 09:00 |

2021'in güzellik trendleri neler olacak?

Günümüzde her bakımlı kadının hayali dupduru, parlak, temiz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak. Artık yoğun makyaj yapmak 'out' oldu. Sağlıklı ve doğal bir cilt görünümü hedeflenirken , medikal uygulamaların bile en doğal sonuç vereni tercih ediliyor. Güzellik algısının artık tamamen değiştiğini söyleyen Uzman Estetisyen Ahu Karaduman 2021 yılında güzellik alanında bizi nelerin beklediği hakkında bilgi verdi.

2021'in güzellik trendleri neler olacak?
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Zaman doğallık zamanı
2021 yılına girerken sağlıklı ve doğal yaşama ilgi her geçen gün artıyor. Bakımına önem veren kadınların bu doğrultudaki hedeflerinden biri de sağlıklı ve doğal bir cilde sahip olmak. Yoğun makyaj yapmak out oldu. Artık hafif bir makyaja bile kadınların neredeyse tahammülü kalmadı. Zaman doğallık ve zamanı doğru kullanma zamanı. Birçok kadın makyajı hem zaman kaybı olarak görüyor hem de cildini kat kat pudraya boğmaktan hoşlanmıyor. Kadınlar artık en önemli günlerinde bile bir rimel, allık ve ruj sürerek dışarı çıkmayı tercih ediyor. Her kadın cildinin dupduru, parlak, temiz, ışıl ışıl olmasını istiyor. Hatta geçmiş senelere göre yeni trend, medikal uygulamaların bile sonuçlarının doğala çok yakın olması.

''Yüzünde bir değişiklik var ama ne?''
Doğal sonuç veren uygulamalar veya cildin kendi doğallığına kavuşması her kadını mutlu edecek bir soruyu beraberinde getiriyor; "Senin yüzünde ve cildinde bir değişiklik var ama ne?" Günümüzde bunu duyan kadın en mutlu kadındır.
Yeni güzellik trendi abartıdan uzak, dupduru bir cilt, belli belirsiz medikal uygulamalar, dokunulmuş ama belli olmayan doğal kalın kaşlar ve en doğalından uzun hacimli kirpikler...

2021 trendi ışıl ışıl bir cilt
Doğal ve ışıltılı bir cilde sahip olmanın ilk adımı doğru ve düzenli bir cilt temizliğidir. Cildin yapısına göre kişiye özel protokoller uygulamak gerekiyor. Kişinin cilt problemlerine göre yapılan medikal cilt bakımlarıyla ışıl ışıl bir cilde sahip olmak mümkün. Temiz, yağ salgısı kesilmiş bir cilde çözüm üretmek kolaylaşır. Her sorunun bir çözümü mevcut. Leke problemleri, sarkma, kırışıklıklar, hassasiyet, kılcal damar problemleri ve ciltte yoğun matlık... Tüm bunlar doğru protokollerle giderilebilir. Öyle ki tüm bu saydığım cilt problemlerini birarada yaşayanlar bile oluyor. Burada önemli nokta önce ve hangi sırayla bu problemleri çözmek gerektiği. İşte uzmanlık gerektiren durum bu. Yanlış sorundan çözüme giderseniz, diğer sorunu fazlalaştırmanız söz konusu olabilir. Bu yüzden mutlaka ''kişiye özel protokol" oluşturulmalı.

2021'de kişiye özel bakımlara talep artacak...
2021'de kişiye özel medikal bakımlar daha çok tercih edilecek. En çok tercih edilecek uygulamaların başında iğnesiz mezoterapi ışıltı peelingi gelecek. Işıltı peelingi ile amaç, özel solüsyonu ve içeriğindeki peptitlerle cildi yapılandırmak, ölü deriyi attırmak ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak.
Cilt bakım ve peelinglerle desteklenirken cildi alttan da beslemek ve onarmak önemli. Yine 2021'de kişiye özel cildin problemine uygun mezoterapi kokteylleri ön planda olacak.
Birkaç senedir tercih edilen ve 2021'de aynı şekilde tercih edilecek diğer bir uygulama altın iğne... Geçmişten gelen izleri silmekte en güçlü silahımız...

2021'de lekelerden kurtulmak mümkün
Leke her kadının nasıl oluştuğunun bile farkına varmadığı ciddi bir cilt problemi. Lekesiz kadın neredeyse yok gibi. Doğru dozda uygulanan ve hangi bakımdan sonra hangi evrede uygulanacağına doğru karar verilen bir leke lazeri bizi lekeden ciddi anlamda kurtaracaktır.
Neden oluştuğunu bilmediğimiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamıza engel olan benlerden ise plazma pen teknolojisi ile birkaç dakikada kurtulmak mümkün.
Hassas ciltler, yıllarca sadece su ve sabunla yıkanmış aşırı kuru ve hassas ciltler ya da akne problemi ile yanlış uygulama yapılmış ve yanlış ürün kullanılmış ciltleri onarmak ise doğru medikal bakımlarla ve lazer teknolojisi ile mümkün...
Yeni teknoloji ve trendler tabi hep yanımızda olmalı ancak burada en önemli nokta, sorunu doğru tespit etmek ve bu soruna doğru sırayla tedavi uygulamak.

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