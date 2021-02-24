24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah saat 7:53’ten 15:22’ye kadar Yengeç burcunda boşlukta kalıyor. Ay’ın boşlukta kalması bazı sonuçsuz uğraşlara ya da hızlı ilerleyememeye işaret edebilir. Bu nedenle günün ilk yarısında biraz daha sabırlı olmalıyız. Bu saatlerde eksikleri tamamlamak ya da önemsiz işlerle ilgilenmek daha yararlı olacak. Ay saat 15:22’den itibaren Aslan burcuna ilerlemiş olacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay Aslan’da iken kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara odaklanabiliriz. Belirli bir yavaşlama da gündeme gelebilir. Kendimizi ortaya koymak, dikkat çekmek ve beğenilmek konusunda daha duyarlı davranabiliriz. Ancak bu saatlerde eğlenceli konular ya da en azından yaratıcı olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda daha istekli davranabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Geyik Yeni bir 13 günlük dönem, trekana başlıyor. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.