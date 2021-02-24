MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
24.02.2021 - 00:00 |

24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Öğle saatlerinde beklemeler var! 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumuna göre bugün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün sabah saat 7:53’ten 15:22’ye kadar Yengeç burcunda boşlukta kalıyor. Ay’ın boşlukta kalması bazı sonuçsuz uğraşlara ya da hızlı ilerleyememeye işaret edebilir. Bu nedenle günün ilk yarısında biraz daha sabırlı olmalıyız. Bu saatlerde eksikleri tamamlamak ya da önemsiz işlerle ilgilenmek daha yararlı olacak. Ay saat 15:22’den itibaren Aslan burcuna ilerlemiş olacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay Aslan’da iken kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara odaklanabiliriz. Belirli bir yavaşlama da gündeme gelebilir. Kendimizi ortaya koymak, dikkat çekmek ve beğenilmek konusunda daha duyarlı davranabiliriz. Ancak bu saatlerde eğlenceli konular ya da en azından yaratıcı olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda daha istekli davranabiliriz.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Geyik Yeni bir 13 günlük dönem, trekana başlıyor. Bugün Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz.  Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili gelişmeler söz konusu. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Akşam saatlerini hareketli geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizi evinize davet edip, küçük bir parti düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündemiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı abartmayın. Akşam saatlerinde yolculuklar organize edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışadönük enerjiler söz konusu. Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Akşam arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için tüm enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı planlarınızda değişiklikler söz konusu olabilir. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Bugün arkadaşlarınızla plan yamak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hafta sonu için yeni planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir. Akşam saatlerinde iletişim ön planda olabilir. Planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışadönük olacağınız zamanlarda var. Hafta sonu için sevdiklerinizle birlikte plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir. Gün içinde uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatleri hareketli geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaMENOPOZDA TAZE CİLT MÜMKÜN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat ElmalıGençlerde kalça ağrısının önemli bir nedeni: Kalça sıkışma sendromu
Op.Dr.Eser Aydoğdu
Op.Dr.Eser AydoğduMeme Kücültme Estetik mi?
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşGörünmez tedavi Invisalign
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanAffetmek nedir?
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Gözenek sıkılaştırmaya yarayan kozmetik içerikler nelerdir?
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginDiş sıkma (bruksizm) ve fizyoterapi
Filiz Has
Filiz Has80'lerden günümüze mandal tokaların geri dönüşü
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazBağışıklık düzenleyici etkisi ile şitaki mantarı
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen deposu ev yapımı smoothie tarifleri
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Köri Nedir, Nasıl Yapılır? Köri Baharatı Ve Köri Sosu Nerelerde Kullanılır?

Köri Nedir, Nasıl Yapılır? Köri Baharatı Ve Köri Sosu Nerelerde Kullanılır?

Keratin Bakımı Nedir, Neden Yapılır? Saçlara Keratin Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Keratin Bakımı Nedir, Neden Yapılır? Saçlara Keratin Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Yeşil Reçete Nedir? Kırmızı Reçete İle Yeşil Reçetenin Farkı Nedir?

Yeşil Reçete Nedir? Kırmızı Reçete İle Yeşil Reçetenin Farkı Nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet