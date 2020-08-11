3 adımda canlı görünen saçlar

Saçlarınız kişiliğinizi ve tarzınızı göstermek konusunda size yardımcı olur. Donuk görünümlü ve kırılgan saçlar, kendinizi iyi hissetmenizi engelleyecektir. Saçlara uygulanan yıpratıcı işlemler, saç tipine uygun ürünlerin kullanılmaması, kötü beslenme ve hava kirliliği gibi pek çok faktör saç derisinin nem dengesini ve saç tellerinin yapısını bozabilir. Bu durum, saçlarınızın sağlıksız ve solgun görünmesine neden olur. Peki mat görünen saçlar 3 adımda doğal sağlıklı ve canlı yapısına nasıl kavuşturulur?

1. Beslenmenize dikkat edin

Sağlıklı ve canlı görünen saçların ilk adımı, sağlıklı beslenme. Saçlarınız tıpkı bedeninizin geri kalanı gibi demir, çinko, biotin, kolajen, protein, D vitamini gibi besin ögelerine ihtiyaç duyar. Bu yüzden canlı görünen saçlara sahip olmak için ilk önce beslenmenize dikkat etmelisiniz ve yeterince su içtiğinizden emin olmalısınız.

2. Temel bakımını ihmal etmeyin

Saçlarınız ne kadar sağlıklı olursa olsun her zaman ilgiye ihtiyaç duyar. Saçlarınızın doğal canlılığını korumak için temel bakımını ihmal etmemelisiniz. Sülfatsız ve saç yapınıza uygun bir şampuanla yıkamak saç temizliği sırasında çok önemli. Sülfat içeren şampuanlar saç derisini tahriş edip kuruttuğu için saçlarınızın matlaşmasına neden olur. Bu nedenle şampuan seçerken sülfat içermemesine özen göstermelisiniz. Fön makinenizi düşük sıcaklık ayarında kullanarak kurutmak ve düzenli olarak kırıklarınızı aldırmak da saçlarınızın sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır.

3. Doğru ürünleri uygulayın

Saçlarımızı şekillendirmek için yaptığımız rutin uygulamalar doğru ürünler kullanılmadıkça saçlarımızı yıpratır ve doğal görüntüsünden uzaklaştırır. Saçları zararlı çevresel faktörlerden korumanın en iyi yolu ona doğru besini vermek. Argan yağı, saçların kaybettiği nemi hızla kazandırması ve bu nemi korumasıyla biliniyor. Siz de saçlarınızı ısı uygulamanın, yıpratıcı işlemlerin, hava değişiminin ve diğer çevresel faktörlerin neden olacağı zararlı etkilere karşı korumak istiyorsanız düzenli olarak argan yağı kullanmaya başlamalısınız.