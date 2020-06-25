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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri 3 kuşaktan bu yana değişmeyen lezzet!
25.06.2020 - 16:34 |

3 kuşaktan bu yana değişmeyen lezzet!

1977 yılında Sakarya Adapazarı'nda kurulan sonrasında Karadeniz Ereğli’de şubeleşen Köfteci Faruk tabelası ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

3 kuşaktan bu yana değişmeyen lezzet!
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Mekanın işletmecileri Faruk Yıldırım ve oğlu Enes Yıldırım lezzetlerinin sırrını Maraş’tan getirttikleri özel üretim baharatlarına ve işlerine duydukları sevgiye bağlıyorlar. Köfteci Faruk bugün Karadeniz Ereğli’nin en meşhur köftecisi konumunda bulunuyor.

Menüsünün zengin olmasından ziyade belirli lezzetleriyle öne çıkan Köfteci Faruk güveçte kuru fasulye, ıslama köfte ve arnavut ciğeri ile müşterilerinin hem damağına, hem de dimağına hitap ediyor.

Müşterilerinin çoğunu yurt dışından gelen gurbetçiler ve turistler oluşturuyor. Bu ilginin nedenini kulaktan kulağa dolaşan lezzetinin ününe borçlu diyebiliriz. Yurt içinden gelen misafirlerin de Batı Karadeniz'deki uğrak yeri olmuş durumda.

3 kuşaktan bu yana kaliteli hizmetinden ve hijyen kurallarından ödün vermeden bu günlere gelen marka şube sayısını yükseltmeden kalitesini bozmadan hizmet vermeye devam etmeyi planlıyor. Franchise sisteminde lezzet ve müşteri memnuniyetine gerekli özenin gösterilmediğine inanan Köfteci Faruk az şube, az çeşit, çok lezzet olarak markayı 4. kuşaklara taşımaya hedefliyor.

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