3D Yazıcı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde 3D Yazıcı Yapmanın Maliyeti Nedir?
3D yazıcılar oldukça kullanışlı ve son dönemde birçok alanda kolaylık getiren aletler arasındadır. Evde 3D yazıcı yapmak mümkündür ve maliyeti de çok fazla olmamaktadır. 3D yazıcı için gerekli olan malzemeler toplandığı halde yapılması için birleştirmek yeterlidir. 3D yazıcı için gerekli malzemeler nelerdir? Gerekli malzemelerin maliyetleri ne kadardır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
3D yazıcılar, her alanda kullanımı olan ve kolaylık sağlayan bir teknolojidir. 3D yazıcı yapılmasında gereken malzemelerin elde edilmesi için liste yapılmalıdır.
3D Yazıcı Nasıl Yapılır?
● 3D yazıcının çalışma prensibi, x, y ve z eksenleri boyunca hareket edebilen motorlar ile ürünlerin üretilmesidir.
● 3 boyutlu yazıcı için gerekli olan ısıtıcı bir tabaka ile hammadde eritilmekte ve gerekli şekilde yönlendirilmektedir.
● 3D yazıcının yapılmasında dış iskelet içine motorların ve ısıtıcı tablanın yerleştirilmesi gerekmektedir.
● Sonrasında ise gerekli olan kontrol kartı ile komutlar verilecektir.
● Ürünlerin yapılması ve tasarımın gözlemlenmesi için gerekli olan bir ekran gerekmektedir.
3D Yazıcı Yapımı Malzemeleri
● 3 boyutlu bir yazıcı için öncelikli olarak 3 adet motor gerekmektedir. Ardından bu motorların eksenlerini belirleyecek olan dirsekler bulunmalıdır.
● Tasarımların işlenmesi ve komutların aktarılması için gerekli bir adet kontrol kartı bulunmalıdır.
● Alüminyum ısıtıcı bloğu olmalıdır çünkü ısının etki noktasının belirlenmesi gerekmektedir.
● 3D yazıcıya uygun olan bir ekran kiti takılmalıdır. Bu sayede tasarımlar eklenebilir ve seçimler yapılabilmektedir.
3D Yazıcı Yapımı Nasıl Yapılır?
● 3 boyutlu bir yazıcının temel işleyişlerinin ve taslaklarının yapılması önceliktir. Bunun için dikdörtgen ya da kare bir dış iskelet oluşturulmalıdır.
● İç aksam içine motor dirsekleri montelenmeli ve motorlar yerleştirilmelidir.
● Motorların ekran kartına bağlantısı sağlanmalıdır.
● Isıtıcı tablası ve hammadde deposu üst tarafta yerini almalıdır.
● 3D yazıcının sigorta ve elektrik aksamları yerleştirilmelidir.
Evde 3D Yazıcı İçin Gerekenler
● Evde 3d yazıcı yapımı için basit ürünler tercih edilmelidir. Basit bir tasarım ile ilk tasarım yapılmalıdır. Ardından eklenti eklemek mümkün olacaktır.
● Öncelikli olarak güvenliğe odaklanılmalı ve ısıtıcı tablası ve motorlar için sigorta oluşturulmalıdır.
● Kontrol kartına gerekli olan komutların eklenmesi ve istenilen çalışma prensiplerinin belirlenmesi gerekmektedir.
● Eksenler arası geçişlerin rahat olması için dirseklerin dik, yatay ve ileri, geri aşamalarını sağlamalıdırlar.