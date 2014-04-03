5 yıldan fazla kullananlarda kanser riski

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bulunan özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları uzmanı Op.Dr. Hüseyin Akdeniz, rahim ağzı (serviks) kanseri hakkında bilgi verdi. Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Op.Dr. Hüseyin Akdeniz, smear/pap-smear testiyle yapılan tarama sayesinde erken tanı ve etkin tedavinin mümkün olduğunu kaydetti. Dünyada 45 yaş altı kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün rahim ağzı kanseri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Akdeniz, "Bu hastalık meme ve akciğer kanserinden sonra kadınların ölümüne en çok neden olan 3’üncü kanser türüdür" dedi.



Doğum kontrol haplarının rahim ağzı kanserinin tetikleyicisi olduğuna dikkat çeken Op Dr. Hüseyin Akdeniz, "5 yıldan uzun süre doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda rahim ağzı kanseri riski artmaktadır. Düzenli jinekolojik muayene ve pap-smear testi rahim ağzı kanserinden korunmada yardımcıdır. Ayrıca sigara içmek de bu riski arttırmaktadır. Bazı çalışmalar vitamin ve minerallerin rahim ağzı kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Ancak bu henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır" diye konuştu.