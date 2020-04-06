50'li yaşlarınız için en iyi cilt bakım rutini
50'li yaşlarınızda dikkatinizi cilt bakım rutininizdeki iki şeye odaklamalısınız: nemlendirici ve yaşlanma karşıtı ürünler kullanmak. Artık 20'li, 30'lu ve hatta 40'lı yaşlarınızda olduğu gibi leke veya sivilceden rahatsız olmamanız, cilt bakım çabalarınızı azaltmanız gerektiği anlamına gelmez. Cildinizin parlaklığını, elastikiyetini ve parlaklığını artırmak için iyi cilt bakım alışkanlıklarını sürdürmeniz çok önemlidir.
50'li yaşlarınızda sık görülen cilt sorunları
Kollajen kaybı
Yaşlandıkça cildiniz her geçen yıl kollajen kaybetmeye başlar. 50'li yaşlarınızda muhtemelen aynaya bakacak ve cildinizin dokusunun değiştiğini göreceksiniz. Cildinizin kolajen kaybetmesine neden olabilecek her şeyden kaçının. Mutlaka SPF kullanın, sigara içmeyin, bronzlaşmayın.
Güneş ve yaşlılık lekeleri
Güneş hasarı ve diğer hiperpigmentasyon formları yaş ilerledikçe artar ve göğsümüzde, yüzümüzde ve ellerimizde belirginleşir. Daha fazla koyu leke oluşmasını önlemek için daima SPF kullanın.
İnce çizgi ve kırışıklıklar
50'li yaşlarınızda ince çizgiler, özellikle gözler, ağız ve alın gibi çok fazla hareketin olduğu bölgelerde kırışıklıklara dönüşür. Yaşlandıkça, cildimiz elastikiyetinden sorumlu elastini kaybeder. Ne kadar çok elastin kaybedersek, cildimiz o kadar az bükülebilir ve esnek olur, bu da kırışıklıklara neden olabilir.
Kuruluk
Yaşlandıkça cildimiz daha az sebum üretir. Birçok kadın yaşlandıkça cildinin parlaklığını ve nemliliğini kaybettiğini bildirmektedir. Yeterli C vitamini almak cildinizin parıltısını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
50'li yıllarınızda cilt bakımı rutini
1. Temizleyici
Cildiniz daha kuru hale geldiğinden veya artık temizlemeniz gerekmeyen fazla sebum üretimini azalttığı için temizleyicilerden uzak durmanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hem cildinizi nemlendiren hem de kirleri giderebilen kremsi bir temizleyiciyi cilt bakım rutininize ekleyin.
2. Serumlar
Cildinizi onarmaya ve parlaklık ve nemlendirme sağlayan antioksidanlarla dolu olan serumlar; birçok yaşlanma karşıtı fayda içerir.Cildinizi aydınlatmak için retinol, C vitamini, rezervatrol veya yeşil çay içeren ürünler arayın. Serumlar, cildinizin canlılığını geri kazanmanın en kolay yollarından biridir.
3. Peeling
Haftada en az iki kez peeling yapmak, cildinizin donuk görünmesine neden olabilecek eski yüzey hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu adım, ayrıca daha sonrasında kullanacağınız ürünlerinizin cilt yüzeyinde daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. Haftada bir kez nazikçe peeling yapmak için salisilik asit içeren bir ürün kullanın.
4. Nemlendirici
Bu makalenin başında belirttiğimiz gibi, cildinizin en iyi şekilde görünmesi için düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. Akşamları, nemlendirmeyi geri kazandırmak için nemlendirici ve besleyici bir krem kullanmalısınız. Gündüz, güneşin zararlı ışınlarıyla savaşmak ve nemlendirici faydalar sağlamak için SPF ve antioksidanlarla parlatıcı bir nemlendirici kullanın.