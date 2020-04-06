50'li yaşlarınız için en iyi cilt bakım rutini

50'li yaşlarınızda sık görülen cilt sorunları

Kollajen kaybı



Yaşlandıkça cildiniz her geçen yıl kollajen kaybetmeye başlar. 50'li yaşlarınızda muhtemelen aynaya bakacak ve cildinizin dokusunun değiştiğini göreceksiniz. Cildinizin kolajen kaybetmesine neden olabilecek her şeyden kaçının. Mutlaka SPF kullanın, sigara içmeyin, bronzlaşmayın.



Güneş ve yaşlılık lekeleri



Güneş hasarı ve diğer hiperpigmentasyon formları yaş ilerledikçe artar ve göğsümüzde, yüzümüzde ve ellerimizde belirginleşir. Daha fazla koyu leke oluşmasını önlemek için daima SPF kullanın.

İnce çizgi ve kırışıklıklar



50'li yaşlarınızda ince çizgiler, özellikle gözler, ağız ve alın gibi çok fazla hareketin olduğu bölgelerde kırışıklıklara dönüşür. Yaşlandıkça, cildimiz elastikiyetinden sorumlu elastini kaybeder. Ne kadar çok elastin kaybedersek, cildimiz o kadar az bükülebilir ve esnek olur, bu da kırışıklıklara neden olabilir.



Kuruluk

Yaşlandıkça cildimiz daha az sebum üretir. Birçok kadın yaşlandıkça cildinin parlaklığını ve nemliliğini kaybettiğini bildirmektedir. Yeterli C vitamini almak cildinizin parıltısını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

50'li yıllarınızda cilt bakımı rutini

1. Temizleyici



Cildiniz daha kuru hale geldiğinden veya artık temizlemeniz gerekmeyen fazla sebum üretimini azalttığı için temizleyicilerden uzak durmanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hem cildinizi nemlendiren hem de kirleri giderebilen kremsi bir temizleyiciyi cilt bakım rutininize ekleyin.



2. Serumlar



Cildinizi onarmaya ve parlaklık ve nemlendirme sağlayan antioksidanlarla dolu olan serumlar; birçok yaşlanma karşıtı fayda içerir.Cildinizi aydınlatmak için retinol, C vitamini, rezervatrol veya yeşil çay içeren ürünler arayın. Serumlar, cildinizin canlılığını geri kazanmanın en kolay yollarından biridir.



3. Peeling

Haftada en az iki kez peeling yapmak, cildinizin donuk görünmesine neden olabilecek eski yüzey hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu adım, ayrıca daha sonrasında kullanacağınız ürünlerinizin cilt yüzeyinde daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. Haftada bir kez nazikçe peeling yapmak için salisilik asit içeren bir ürün kullanın.

4. Nemlendirici



Bu makalenin başında belirttiğimiz gibi, cildinizin en iyi şekilde görünmesi için düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. Akşamları, nemlendirmeyi geri kazandırmak için nemlendirici ve besleyici bir krem kullanmalısınız. Gündüz, güneşin zararlı ışınlarıyla savaşmak ve nemlendirici faydalar sağlamak için SPF ve antioksidanlarla parlatıcı bir nemlendirici kullanın.