6 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 6. haftasında neler olur?

Gebelik kadınlara özgü olan, 9 aylık bir süreci kapsar.

6 haftalık gebelik belirtileri nelerdir?

6. hafta hamile kadınlar da artık bazı değişimlerin hızlandığı, farklılaştığı bir dönemdir. Normalden yavaş yavaş çıkılmaya başlanmış, karın biraz daha büyümüştür. Bu dönemde kadınların duygusallık seviyesi de artmaya başlamaktadır.

Yeme isteği artmaya başlar. Sık sık gebe kadınlar bu dönemde acıkır ve bazı şeyleri canları çekmeye başlar. Aşermeye başlamaktadır. Memelerde koyulaşma olabilmektedir. Bu dönem henüz hamileliğin ilk haftaları olmuş olsa da bir nevi geçiş haftası olarak da tanımlanabilir. O nedenle değişimler artık gözle görülür biçimde kendini belli eder. Aynı zamanda kadınlar da bu dönemde kendilerinde bazı değişimlerin yaşandığının farkındadır ve değişimlerden kaygı duyabilmektedir.

Hamileliğin 6. haftasında neler olur?

Hamileliğin 6. haftası 1.5 aya denk gelmektedir. Daha gebeliğin sonuçlanması için hamile kadının önünde uzun bir yol vardır. Ancak bu dönemde artık normalden çıkılmış, hamilelik belirtileri kendini belli etmeye başlamıştır. Bu dönemde sık sık idrar çıkma sorunu yaşanmaktadır.

İdrar torbasına az bir baskı bile olsa hamile kadınlar bu baskı sonucu kendilerini tuvalete çıkma zorunluluğunda hissetmektedir. Bunun yanında memelerde bazı değişimler görülür. Meme uçların da koyulaşma, meme de ağrı, büyüme ve baskı gibi belirtiler ve normalden farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde kadınlar da yorgunluk hali görülmektedir.

Çok çabuk yorulmaya başlarlar veya yorgun hissederler. Çok fazla uyku uyuma ihtiyacı hissederler ve uyurlar. Bunun yanında bulantılar da iyice artış göstermeye başlamıştır. Kadın iyice kendini hamile hissetmekte, durumunun farkına varmakta ve yaşamını bu şekilde, bu duruma uygun şekilde devam ettirmeye başlamıştır.

6. haftada bebekte oluşan değişiklikler

6. hafta bebek de de kadınlarda olduğu gibi bazı değişimler kendini göstermektedir. İl değişim büyümesidir. Ultrasonda bu büyüklük kendini belli etmektedir. Bu haftada beyin ve omurilik gelişmeye başlamıştır. Bu dönemin en önemli olan durumu plasentanın oluşmasıdır.

Bebeğin kendisine ait bir dolaşım sisteminin gelişmeye başlamasıdır. Bu dönem bebeğin gelişiminin hızlandığı bir dönem olduğu için hamile kadınların beslenmelerine, yediklerine ve içtiklerine iyiden iyiye dikkat etmeleri gerekmektedir.