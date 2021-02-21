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21.02.2021 - 16:58 |

7 Aylık Bebek Kilosu Kaç Olmalıdır? İşte 7 Aylık Bebeklerin Kilo Ve Beslenme Tablosu

Bebekler, 7. ayda emeklemeye ve tek başına ayakta durmaya başlar. Bir önceki ay, geri geri kayarak emeklemeye çalışan bebekler 7. aya geldiğinde ise, daha bağımsız hareket eder ve emeklemeye başlar. Yeni emeklemeye başlayan bebekler, çevrelerindeki tehlikelerin çok farkında olmaz. Bunun için sehpa örtülerine ya da objelere tutunarak kalkmaya çalışabilirler. 7 aylık bebek kilosu kaç olmalıdır?, 7 aylık bebek gelişimi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

7 Aylık Bebek Kilosu Kaç Olmalıdır? İşte 7 Aylık Bebeklerin Kilo Ve Beslenme Tablosu
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 Yedi aylık bebekler, 5800 gr ila 10200 gr. arasında bir ağırlığa sahip olması gerekir. Bebeğin fiziksel gelişimi, beslenme şekline ve genetik yapısına göre değişiklik gösterir. 7 aylık bebeğin gelişimi yakından izlenmeli ve beslenmesine dikkat edilmelidir. Tam büyüme çağında olan 7 aylık bebeklerin çeşitli beslenmesi oldukça önemlidir.

 İşte 7 Aylık Bebeklerin Kilo ve Beslenme Tablosu

 7 aylık kız bebeklerin, 5800 ila 9800 gr. ağırlığında ve 61 ila 73 cm. uzunluğunda olması beklenir. 7 aylık erkek bebeklerin ise, 6000 ila 10200 gr. aralığında ve 32 ila 75 cm. uzunluğunda olması gerekir. Bebeğin boy, kilo ve baş çevresinin ölçümleri yapılarak bir önceki ay ile karşılaştırılır. Ardından bebek gelişim tablosundaki veriler ile karşılaştırmasının yapılması gerekir.

 Yapılan düzenli doktor ziyaretlerinde bebeğin gelişimi boy ve kilo açısından değerlendirilir. Beklenmedik bir durum gözlenmesi halinde ise, aileye bebeğin beslenmesi, fiziksel olarak yapılabilecekleri ve uyku düzeni ile ilgili gerekli tavsiyelerde bulunulur. Gerekli görüldüğünde ise diğer sağlık sorunları ile ilgili ek tetkikler istenebilir.

 Yedi Aylık Bebeğin Zihinsel Gelişimi Nasıl Olur?

 Yedi aylık bebek, yaptığı davranışların çevresindeki nesneler ve kişiler üzerinde etki yarattığını fark etmeye başlar. Bebek zaman zaman ebeveynlerinin tepkisini ölçmek için beklenmedik davranışlar sergileyebilir. Bu durumda ona öfkelenmek yerine üzülerek tepki vermek, o davranışı tekrar etmemesi için yeterli olacaktır. Bu bebeğin zihinsel ve duygusal gelişimi için yapılması gereken bir harekettir.

 Yedi Aylık Bebeğin Öğrenim Süreci Nasıl Hızlandırılır?

 Konuşmak için hevesli olarak henüz net kelimeler kuramasa da ma-ma, ba-ba, de-de gibi ardışık sesler çıkartmaya başlar. Bebek ses çıkarırken dilini, damağını ve dudağını kullanırken baloncuk çıkartması, emme hareketi yapması konuşma mekaniğinin parçası olduğu için normaldir. Bu dönemde onunla bol bol konuşmak, ona kitap okumak zihinsel ve fiziksel olarak gelişimine katkıda bulunmanızı sağlar. Konuşmaların el ve yüz mimikleri ile desteklenmesi, bebeğinizin öğrenim sürecini hızlandırır. Ona ismi ile hareket ederek günlük rutinlerini tekrar ederek anlatmanız öğrenmesini hızlandırır.

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