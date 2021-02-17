9 Aylık Bebek Kilosu Kaç Olmalıdır? 9 Aylık Bebeklerin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

Dokuz aylık kız bebeklerin kilosu, 6.400 gr. ortalama ila kilo 8600 gr. 8600 gr. üst sınırının 10. 800 arasında olması gerekirken, erkek bebeklerin kilosu ise, 6500 gr. ortalama ila 9000 gr. arasında ya da üst sınır olarak da 11.300 gr. olmalıdır.

9 Aylık Bebeklerin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

Bebeğiniz 9 aylık olduğu zaman sizinle oturarak yemek yeme alışkanlığı kazanmaya başlar. Bebeğinizin açlık ve tokluk mekanizması, doğuştan gelişir. Bu nedenle yiyeceği miktar konusunda çok ısrar etmemeniz gerekir. Bu dönemde bebeğinizin yediği miktardan çok yiyeceğini elinde tutup ağzına götürebilmesi, el, kol koordinasyonunu ve motor gelişimi için sağlayabilmesi önem taşır. Bu süreçte bebeğinize yiyeceklerin isimlerini tek tek söyleyerek vermeniz gerekir.

Her bir şey yediğinde bunu başardığı için alkışlayarak onu motive edebilirsiniz. 9. aydan itibaren bebeğinize çiğ sebze verebilir ve 7. aydan itibaren başladığınız ek gıdalara devam edebilirsiniz. İyi pişmiş yiyecekleri tüketmesi için iyi pişmiş havuç, patates, armut ve köfte gibi yiyecekler verebilirsiniz. Dişleri daha çıkmadığı için çiğneme işlemi diş etleri ile yapılır. Bu nedenle çok sert yiyecekler vermemeye özen göstermeniz gerekir. Bu besinleri küçük parçalar halinde ya da dilimlenmiş olarak eline verip kendi yemeğini kendi kendine yemesini sağlayabilirsiniz. Bu onun hoşuna gidecek ve zamanla daha doğru yemeye başlayacaktır.

9 Aylık Bebeklerde Uyku Düzeni

Dokuz aylık bebeklerin uykusu daha düzenlidir. Ama bebeğiniz büyüdükçe uyku süresi de azalabilir. Bu bebekler, genellikle akşam uyur ve gece sık sık uyanmalar azalır. Ama gaz sancısı ya da diş çıkarma gibi sebepler nedeni ile yine de arada uyanabilirler. Bu gibi durumlarda bebeğinizi iyice inceleyerek sorunun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bebeğinizin rutin aşılarını ve tahlillerini yaptırmayı ihmal etmemeniz gerekir.

9 Aylık Bebeklerin Kahvaltısı

Bebeğiniz için kahvaltı hazırlarken bebeğinizin sevdiği yiyeceklere öncelik verebilirsiniz. Bebeğinizin hoşlanmayacağı şekilde hazırladığınız kahvaltıyı bebeğiniz yemek istemeyebilir. Bebeğinizin kahvaltısı ne kadar renkli ve dikkat çekici olursa bebeğiniz bir o kadar yemek ister. Bebeğinizin yiyeceklerini farklı tariflere göre hazırlayabilir ve onun ilgisini çekecek şekilde önüne koyabilirsiniz.