MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?
10.02.2021 - 02:58 |

Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?

Aydınlatma özelliğinin dışında ev dekorasyonlarının tarz parçalarından biri olan abajurları, kolay bulunan malzemeler ile evde yaratıcılığa göre çeşitli tarzlarda yapmak mümkündür. Son zamanlarda tüketimin yerini üretime bırakmasıyla artık pek çok eşya, bilgi ve kişisel yetenekler sayesinde evler de üretilmeye başlandı. Evde kolay abajur nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir tüm detaylarıyla derledik.

Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?
ABONE OL


Çok amaçlı dekoratif nesnelerden küçük süs eşyalarından kadar birçok alanda basit malzemeler ile ortaya çıkarılan bu ürünler hobi olmakla birlikte bazıları için de gelir kaynağı olmaktadır. Bu ürünlerden birisi de çeşitli tarzlarıyla mekanlara hava katan abajurlardır.

Evde Kolay Abajur Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

● Hazır abajur telleri ya da 10-15 adet tel giysi askısı
● Avize şapkası için kumaş, karton ya da kurdele
● Stant için vazo ya da cam kavanoz
● 0.75’lik 2 metre elektrik kablosu
● Sıva üstü duy
● Erkek topraksız fiş
● Pense
● Matkap
● Tutkal
● Makas
● Silikon tabancası
● Cetvel

Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?

● Evde kolay abajur yapımı için ilk olarak tel askılık kullanılacak ise pense yardımıyla askılar açılır ve düzleştirilir.
● Teller 45 cm ve 80 cm uzunluğunda birer tane, 25 cm uzunluğunda dört tane olacak şekilde kesilir. Eğer referans olacak bir abajur başlığına sahipseniz aynı ölçüler kullanılabilir. Ya da kişisel tercihlere göre ölçüler ayarlanabilir.
● 45 cm ve 80 cm’lik teller pense ile yuvalanır ve uçları birbirine kenetlenecek biçimde kapatılır. Bir büyük ve bir küçük olmak üzere iki tane daire oluşturulur.
● Pense ile bükülen 25 cm’lik tellerin uçlarına daire biçimini almış teller birbirlerine paralel bir şekilde yerleştirilir.
● Birbirlerine sabitlenmesi için teller tutkal ile yapıştırılır.
● Gövde aksamına çerçevenin yerleştirilmesi için kavanoz kapağına oturacak biçimde küçük yuvarlak bir daire giysi telinden yapılır.
● 3 ya da 4 tane tel yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda kesilir, bir ucu avizenin alt noktasında olan büyük daireye göre sarkıtılır diğer ucu küçük daireye kancalanır.
● Son olarak tutkal ile teller sabitlenir.
● Abajur çerçevesinin hazırlığı bittikten sonra başlığın hazırlanması için kullanılacak malzeme ne ise avize iskeletinde döndürülerek ölçüsü alınır.
● Ölçü alındıktan sonra pay bırakılarak kesilen parça iskelet üzerine yapıştırılır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici Koçluğu & Anda Kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralTakı trendleri ve zamansız aksesuarlar
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAnti-selülit dostu 5 besin
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem hangisidir?
İpek İleriak
İpek İleriakKalbin duygularla savaşı: Panik atak
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maket Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Maket Nasıl Yapılır?

Maket Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Maket Nasıl Yapılır?

Kokulu Taş Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kokulu Taşlar Nasıl Yapılır?

Kokulu Taş Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kokulu Taşlar Nasıl Yapılır?

Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?

Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?

3D Yazıcı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde 3D Yazıcı Yapmanın Maliyeti Nedir?

3D Yazıcı Yapımı Ve Malzemeleri: Evde 3D Yazıcı Yapmanın Maliyeti Nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet