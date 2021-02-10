Abajur Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?



Çok amaçlı dekoratif nesnelerden küçük süs eşyalarından kadar birçok alanda basit malzemeler ile ortaya çıkarılan bu ürünler hobi olmakla birlikte bazıları için de gelir kaynağı olmaktadır. Bu ürünlerden birisi de çeşitli tarzlarıyla mekanlara hava katan abajurlardır.



Evde Kolay Abajur Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

● Hazır abajur telleri ya da 10-15 adet tel giysi askısı

● Avize şapkası için kumaş, karton ya da kurdele

● Stant için vazo ya da cam kavanoz

● 0.75’lik 2 metre elektrik kablosu

● Sıva üstü duy

● Erkek topraksız fiş

● Pense

● Matkap

● Tutkal

● Makas

● Silikon tabancası

● Cetvel



Evde Kolay Abajur Nasıl Yapılır?

● Evde kolay abajur yapımı için ilk olarak tel askılık kullanılacak ise pense yardımıyla askılar açılır ve düzleştirilir.

● Teller 45 cm ve 80 cm uzunluğunda birer tane, 25 cm uzunluğunda dört tane olacak şekilde kesilir. Eğer referans olacak bir abajur başlığına sahipseniz aynı ölçüler kullanılabilir. Ya da kişisel tercihlere göre ölçüler ayarlanabilir.

● 45 cm ve 80 cm’lik teller pense ile yuvalanır ve uçları birbirine kenetlenecek biçimde kapatılır. Bir büyük ve bir küçük olmak üzere iki tane daire oluşturulur.

● Pense ile bükülen 25 cm’lik tellerin uçlarına daire biçimini almış teller birbirlerine paralel bir şekilde yerleştirilir.

● Birbirlerine sabitlenmesi için teller tutkal ile yapıştırılır.

● Gövde aksamına çerçevenin yerleştirilmesi için kavanoz kapağına oturacak biçimde küçük yuvarlak bir daire giysi telinden yapılır.

● 3 ya da 4 tane tel yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda kesilir, bir ucu avizenin alt noktasında olan büyük daireye göre sarkıtılır diğer ucu küçük daireye kancalanır.

● Son olarak tutkal ile teller sabitlenir.

● Abajur çerçevesinin hazırlığı bittikten sonra başlığın hazırlanması için kullanılacak malzeme ne ise avize iskeletinde döndürülerek ölçüsü alınır.

● Ölçü alındıktan sonra pay bırakılarak kesilen parça iskelet üzerine yapıştırılır.