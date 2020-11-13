Adaçayı Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Adaçayının Saça Ve Cilde Ne Faydası Vardır?

Adaçayı; gri yeşil yapraklara sahip, odunsu gövdesi olan yaprak dökmeyen bir bitkidir. Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerine özgü bu şifa deposudur. İçeriğinde A, K, E, C, B3, B6, B9 vitaminleri ile demir, çinko, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve bakır mineralleri bulunur.



Adaçayının Faydaları Nelerdir?



- Kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığına iyi gelir,

- Güçlü bir antioksidan kaynağı olması nedeniyle cilt bakımında katkı sağlar,

- Östrojen hormonunu aktararak adet döngüsünü düzene sokar,

- Vücuttan oluşan çatlakların giderilmesinde fayda sağlar,

- Diş eti iltihabı ve diş hastalıklarına da iyi gelir,

- Küçük yaraları ve ufak kesikleri enfeksiyonlara karşı korur,

- İltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan ateşi düşürür,

- Antifungal özelliğiyle mantar enfeksiyonlarını önler,

- Alzheimer rahatsızlığına iyi gelir,

- Sindirim sistemini rahatlatarak bağırsakları uyarır, böylelikle boşaltımı kolaylaştırır,

- Mideyi rahatlatır ve ülsere karşı koruma sağlar,

- Dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarında etkilidir,

- Karın ağrısına ve ağırsak ağrılarına iyi gelir,

- Bakterilerin vücutta depolanmasını engeller,

- Terleme yoluyla toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırarak kanı temizler,

- Kötü kolesterole iyi gelir,

- Kan şekeri dalgalanmalarını engelleyerek Tip 2 Diyabet de etki sağlar,

- Stresle mücadele ederek depresyonu engeller,

- Kemiklerde kırılma ve incelmeyi önleyerek kemik sağlığını korur,

- Egzama hastalığının tedavisinde etkilidir,

- Sedef hastalığının tedavisine iyi gelir,

- Akne ve sivilcelerde fayda sağlar,

- Ağız ve diş eti hastalıklarına etki eder,

- Boğaz ağrısı ve boğaz iltihaplarında tedaviye yardımcı olur,

- Ağız ülserinin daha hızlı iyileşmesini sağlar,

- Saç derisini besleyerek kepeklenmeleri önler ve saç dökülmesinin önüne geçer,

- Regl ağrılarına iyi gelir,

- Astım ve bronşit hastalığının tedavisinde etkilidir,

- Menopozdan kaynaklanan ateş basmalarını giderir,

- Uykusuzluğu gidererek rahat bir dinlenme sağlar.



Adaçayının Saça Faydası



- Adaçayı, saç dökülmelerini ve saçların kırılmasını engeller,

- Saç diplerini ve gözeneklerini temizleyerek saçlara hacim verir,

- Saçların daha gür ve sağlıklı çıkmasını sağlar,

- Saç derisinin rahatlamasını sağlayarak kaşıntıyı önler,

- Saçlarda oluşacak beyazlığın gecikmesini sağlar,

- Saç tellerinin sertliğini önleyerek yumuşamasını sağlar,

- Saçların daha iyi hacim kazanmasını destekler,

- Saç tellerinin birbirine karışarak taranmamasını engeller.



Adaçayının Cilde Faydası



Adaçayı cildi sıkılaştırarak cilt gözeneklerini küçültür. Cildin temizliğinde etki sağlayarak daha fresh bir görünüm kazandırır. Cilt yüzeyinde meydana gelen kızarıklıkları gidererek döküntü oluşumunu engeller. Egzama, mantar ve sedef hastalıklarında görülen kaşıntının önüne geçer. Yüzde ortaya çıkan sivilcelerin ve aknelerin iyileşmesini sağlayarak, bu bölgede iz kalmasını engeller. Vücuttaki kan dolaşımını hızlandırdığı için selülit oluşumunu da engeller. Vücutta bulunan toksinleri atarak, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.



Adaçayının Diyabete Faydası



İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde glikozun karaciğerde depolanmasını engeller. Böylelikle kan şekerinin inip çıkmasının önüne geçerek Tip2 diyabeti önler.



Adaçayı Nasıl Demlenir?



Adaçayı hazırlamak için taze yapraklarından veya kurutulmuş adaçayından hazırlayabilirsiniz.

2 Büyük fincan adaçayı hazırlamak için; 2 su bardağı suyu cezveye koyarak kaynatın ve kaynadıktan sonra cezvenin içine 10 tane taze adaçayı yaprağı veya 1,5 çay kaşığı kurutulmuş adaçayı yaprağını koyun. Ocağın altını iyice kısın ve 2 dakika demlendirdikten sonra içebilirsiniz.



Adaçayının Zararları



Hamile ve emziren kadınlara tavsiye edilmemektedir. Ayrıca tansiyon hastalarının doktora danışmadan kullanmaması gerekir. Aşırı tüketilmesi nedeniyle midede yanma ve ağrıya sebep olabilir. Epilepsi hastalarının kullanması önerilmez.