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05.12.2020 - 15:22 |

Adet kanamasının normalden uzun sürmesi neyin belirtisi olabilir?

Genellikle östrojen hormonunun neden olduğu ve iyi huylu tümör olarak bilinen miyomlar, üreme dönemindeki her 5 kadından 1’inde görülüyor. Adet kanamasının yoğun olmasına ve normalden uzun sürmesine yol açabilen miyomlar ile ilgili merak edilenleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Nurcan Dalan anlattı

Adet kanamasının normalden uzun sürmesi neyin belirtisi olabilir?
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Miyom, doğurganlık çağında rahimde sıkça ortaya çıkan anormal dokudur. Sıkça rastlanılan bir kadın hastalığıdır ve rahmin kas tabakasından kaynaklanır. İyi huylu tümör olarak bilinir ve kansere dönüştüğüne çok vakada rastlanılmıştır.

Tıp dilinde fibroid ya da leimyoma olarak bilir ve 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda daha fazla görülür. Tam olarak neden olduğu anlaşılmayan bu dokuları önlemek mümkün değildir. Bununla birlikte östrojen hormonunun, miyom büyümesini hızlandırdığı düşünülür. Genel olarak kişilerde belirtilere yol açmayan miyom hormanal değişikliklerle kendisini gösterebilir. Boyutları 1-1.5 cm arasında değişir, pembe renkli ve yuvarlak şekillidir.

Belirtilerin şiddeti; miyomun sayısı, boyutu ve konumuna göre değişiyor

Çoğunlukla belirti göstermeyen iyi huylu tümör olan miyomlar, başka bir şikayet sonucu yapılan jinekolojik muayene sırasında ya da hamilelik nedeni ile yapılan ultrasonlarda rastlantı sonucu tespit edilirler. Kadınlar bir ömür boyunca miyomu olduğunu fark etmeden sağlıklı bir şekilde yaşayabilir.

Miyom belirtileri nelerdir?

Miyom varlığında karşılaşılan belirtileri sıralayacak olursak;

-Adet kanaması miktarında artış,

-Adet kanamasının normalden uzun sürmesi,

-İki adet dönemi arasındaki sürenin kısalması,

-Ara kanama,

-Anemi,

-Karın bölgesinde baskı hissi,

-Sindirim sorunları,

-Kabızlık,

-Sık idrara çıkma ihtiyacı,

-Mesanenin tam olarak boşaltılamaması,

-Cinsel ilişki sırasında ağrı,

-Cinsel ilişki sonrasında kanama,

-Sırt ağrısı,

-Bacak ağrısı,

-Karın ağrısı 

Adet kanamasının normalden uzun sürmesi neyin belirtisi olabilir

Rahimde miyomlar neden oluşur?

Hormonal değişimler: Östrojen hormonunun miyom gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Adet döngüsü içerisinde değişiklik gösteren östrojen, miyomların büyüme hızını da doğru orantıda etkiler. Menopoz dönemin olan kadınlardaki miyomların küçülme eğiliminde olması da aynı durum ile açıklanabilir.

Genetik: Ailede miyom bulunması, kişide de miyom bulunma olasılığı artırır.

Gebelik dönemi: Gebelikte, östrojen ve progesteron hormonlarının üretiminde artış görülür. Bu nedenle de miyomlar bu dönemde artış gösterebilir.

Çevresel faktörler: İlk adeti küçük yaşta görmek, doğum kontrol hapı kullanmak, D vitamini eksikliği, kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmak ve alkol tüketmek gibi etkenlerin miyom oluşunda etkili olduğu düşünülmektedir.

Miyomlar nasıl tedavi edilir?

Herhangi bir şikayete yol açmayan ve tamamen rastlantısal olarak tespit edilen miyomlar, herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak düzenli periyotlara takip edilmesi gerekir.

Eğer tespit edilen miyomlar belirtilere yol açıyorsa ve belirtilerin şiddeti artmışsa tedavi edilmesi gerekebilir. Tedavide genelde cerrahi yöntemler ile uygulanır. Ameliyat kararında hastanın yaşı, şikayetleri, miyom sayısı ve yerleşimi, hastanın çocuk sahibi olup olmadığı önemli etkenlerdir.

 

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