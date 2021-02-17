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17.02.2021 - 18:38 |

Adeti Ne Keser? Regl Dönemi Nasıl Erken Bitirilir? Adet Kesici Şeyler...

Regl dönemi hanımların her ay periyod olarak yaşadıkları bir durumdur. Bazı kişilere göre hafif atlatılan regl dönemi bazı kişilerde ise oldukça ağrılı ve sancılı bir dönem olabilmektedir. Regl döneminin uzun sürdüğü durumlarda bazı hanımlar bu dönemi bitirmek için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Adet kesici tüm yöntem ve uygulamaları sizler için derledik.

Adeti Ne Keser? Regl Dönemi Nasıl Erken Bitirilir? Adet Kesici Şeyler...
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Adet kesici olarak adlandırılan besinler, adetin kesilmesini isteyen ve bu periyodu daha kısa tutmak isteyen hanımların tercih ettiği yöntemlerden biridir. Adet döneminin kısa sürmesini isteyen kişiler ağrı kesici ya da vitamin ilaçlarına yönelmektedir. Bu ilaçların içerisinde bulunan sağlıklı vitaminler, kişinin adet döneminin sonlanmasına neden olacaktır.

Adeti Ne Keser?

Adet döneminin kısa sürmesini isteyen kişiler bu durumu sonlandırmak için çeşitli yöntemlere yönelmektedir. Bu yöntemler arasında ilk sırada yer alan su içme, kanın temizlenmesini sağlamaktadır. Temizlenen kan sayesinde adet dönemi daha kısa sürmektedir. Adet dönemini sancılı geçiren kişilerin beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bunun için kişiler sebze ve meyve ile beslenerek regl ağrılarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin karşılanması kişilerin daha rahat adet dönemi geçirmelerini ve adet döneminin kısa sürmesini sağlamaktadır.

Regl Dönemi Nasıl Erken Bitirilir?

Regl dönemini erken bitirmek isteyen kişiler genel olarak doğal besinleri tüketmelidir. Doğal besinler arasında meyve ve sebze tüketimi oldukça önemlidir. Aynı zamanda regl dönemi içerisinde bol su tüketmekte adeti kesecek yöntemlerden biridir. Adet dönemi içerisinde limon tüketilmesi ve sirke içilmesi kanın hızlı vücuttan atılmasını ve regl döneminin erken bitmesini sağlamaktadır. Doğal bitki çayları arasında yer alan adaçayı ve rezene çayı regl döneminin hızlı gelmesini ve erken bitmesini sağlayan içecekler arasındadır.

Adet Kesici Şeyler Nelerdir?

Adet kesici şeyler genellikle adet kanamasını hızlandırarak bu sürecin daha erken ve çabuk bitmesini sağlamaktadır. Bunun için düzenli spor ya da egzersiz hareketleri yapmak vücutta biriken kirli kanın hızlı şekilde atılmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra beslenme düzenine dikkat eden pek çok kişi regl dönemini daha erken bitirmektedir. Adet kesici şeyler arasında bol su tüketmek, sirke içmek, limon ve doğal bitki çaylarının tüketilmesi ilk sırada gelmektedir.

Adet kesici şeyler arasında vitaminler de en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Regl döneminde ilaç tüketimi adetin kesilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle adet kesici ilaçların tüketilmesi ile regl dönemi olduğundan daha kısa sürede ve hızlı şekilde sonlanmaktadır.

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