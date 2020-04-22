Aerobin Kumaş Nedir? Aerobin Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Aerobin kumaş kıyafetler noktasında pek çok farklı giysi için değerlendirilmektedir. Bunlar içerisinde tunik, hırka, gömlek ya da ferace gibi pek çok farklı ürün yer almaktadır. Hafif yapısı ve kalitesiyle uzun yıllar kullanım imkanı tanır.



Aerobin Kumaş Nedir?



Aerobin kumaş özellikle tesettür giyiminde çok sık değerlendirilen bir kumaş türüdür. Özellikle canlı renkleri ve duruşu ile kıyafetler konusunda bir adım öne çıkan kumaş arasında yer alıyor. Diğer yandan aerobin kumaş hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Aerobin olarak geçerken bazı noktalarda ise ayrobik olarak bilinmektedir. Ancak tesettür giyimler için özel ipliklerden hazırlanmış kaliteli yapısıyla yoğun olarak kullanılan bir kumaş türüdür.



Aerobin Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Aerobin kumaş sağladığı özellikler ile tekstil dünyası için çok önemlidir. Özellikle tesettür kıyafetler için bir adım öne çıkıyor.



- Kırışmaya karşı dayanıklı bir yapısı bulunur.

- Renkleri oldukça canlı gösterir.

- Yıkama sonrası şıklığını kaybetmeden kullanım imkanı sağlar.

- Dayanıklıdır.

- Hafif bir yapısı bulunur.

- Makinede düşük derecede rahatlıkla yıkama potansiyeli sunar.

- Tesettür giyim dünyası için geniş bir yelpazede değerlendirilir.



Böylesi özellikleri ile beraber gündelik kıyafetler konusunda aerobin kumaş oldukça önemlidir.