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29.01.2021 - 14:45 |

Ağızdaki aft nasıl geçer? Aft yarasına ne iyi gelir? Evde doğal çözümler...

Ağızda belirli zaman ortaya çıkan aft kişinin gündelik hayatını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Ağızda ortaya çıkan aftlar yemek yerken ve su içerken dayanılmaz acılara neden olabilmektedir. Aftlar pek çok sebebe bağlı olarak gelişmektedir. Ağızda aft şikayeti yaşayanlar ağız aftlarını nasıl geçireceğine dair araştırma yapmaktadırlar. Peki, ağızdaki aft nasıl geçer? Aft yarasına ne iyi gelir? İşte evde uygulayacağınız doğal çözümler...

Ağızdaki aft nasıl geçer? Aft yarasına ne iyi gelir? Evde doğal çözümler...
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Ağızdaki aft ağız yarası olarak da bilinmektedir. Belirli zamanlarda ortaya çıkmakta olup, doğal çözümler ile birlikte kısa süre içerisinde geçmektedir.

Ağızdaki aft nasıl geçer?

Kaya tuzu: Kaya tuzu ağızdaki aft yaralarına en iyi gelen doğal çözüm metotları arasında yer almaktadır. Kaya tuzunu çay kaşığı şeklinde bir bardağın içine dökerek gargara yapabilirsiniz. Her gün günde 2 kez kaya tuzu ile gargara yaparak ağızda yer alan aftları kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz. Aft yaraları bu şekilde daha hızlı bir iyileşme sürecine girecektir.

Taze fesleğen: Ağız yaraları için uzman doktorlar tarafından da önerilen bir diğer bitkisel çözüm taze fesleğendir. Eğer ağzınızda aft yarası çıktıysa taze fesleğeni çiğneyebilirsiniz. Böylece taze fesleğen ağızda afta neden olan tüm faktörleri ortadan kaldıracaktır.

Nane yağı: Ağız yarası için iyi gelen birçok bitkisel yağ bulunmaktadır. O yağlardan bir tanesi de nane yağıdır. Nane yağı en fazla tercih edilen ağız yaralarını hemen tedavi eden bir yağdır. Düzenli olarak aft yarasını geçirmek için nane yağı kullanabilirsiniz.

Aft yarasına ne iyi gelir?

Karbonat: Karbonatın insan sağlığı için önemli bir bitkisel çözüm olduğunu dile getirmiştik. Karbonat aft yarasına iyi gelen mucizevi bir evde yapacağınız çözümdür. Bir çay kaşığı karbonat ile yine bir çay kaşığı suyu karıştırın. Bu şekilde aft olan yere gargara yaparak afta neden olan zararlı bakterilerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Zerdeçal: Her derde deva olarak bilinen zerdeçal aft yarası için de kullanılmaktadır. Aft yarasına oldukça iyi gelen zerdeçal tüketilmesi ile birlikte bu tarz şikayetleriniz ortadan kalkar. Zerdeçalı krem kıvamına getirecek şekilde ezin ve aft olan bölgeye sürün. Bu şekilde aft yaranız kısa sürede iyileşecektir.

Aft yarası neden olur?

Stres: Stres aft yarası için birincil nedenlerdendir. Özellikle sınav stresi iş hayatında yaşanan stresler ağızda aft yarasının çıkmasına neden olur.

Vitamin eksikliği: Yeterince vitamin alınmaması durumunda aft yaraları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden aft yaralarının çıkmaması için yeterli miktarda vitamin alınması gerekir.

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