Akasya Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Baklagiller familyasından olan akasya ağacı yeşil yapraklı bir ağaçtır. Dikenli ağaç ya da ağaççık cinslerine verilen addır. Sıcak ve ılıman iklimlerde kendiliğinden yetişen 600 farklı türü bulunmaktadır.



Akasya Ağacının Özellikleri



Akasyalar en çok ağaç olarak bulunurlar. Ayrıca ağaççık ya da boylu, bodur çalı durumlarında da bulunurlar. Yaz kış yaprakları yeşil olarak bulunan akasya ağaçları bulunmaktadır. Çeşitleri arasında yapraklarını kışın dökenler de bulunur. Yaprakları birleşik ve tüylü yaprak durumundadır. Bazı durumlarda tüylü yaprak görünmeyebilir. Tüylü yaprak yerine ince ve uzun flokladlar da bulunur. Yaprakların sapları ise uzundur. Uzun yaprak sapına ait akasya ağaçlarının yaprak dizilişi almaçlıdır.



Akasya ağaçlarının çiçekleri güzel kokar. Çiçekleri sarı, beyaz veya kırmızı renkte olmaktadır. Örtü yaprakları 2'ye ayrılır. Bunlar Çanak ve taç olarak ayrılmaktadır. Dört parçalıdır. Ercikleri çok, ipçikleri uzundur.



Akasya ağaçları yapısı itibari ile sert bir ağaçtır. Dokusu sıkıdır. Sağlam bir ağaçtır. Esnek, vurulmalara ve sürtünmeye karşı dirençlidir. Farklı hava koşullarında da dayanıklı olan ağaçlardan birisidir. Rendelenme yapıldığında ise pürüzsüz bir yüzey oluşur.



Akasya Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Akasya ağacı yetiştirme konusu oldukça merak edilen konulardan biridir. Ger ağaç gibi akasya ağacının da yetiştirilmesi için belirli adımlar bulunur. Akasya ağacı yetiştirebilmek işin şu adımlar uygulanmalıdır:



- Ağaç yetiştirme konusunda en önemli detay sulamadır. Akasya ağaçları standart ağaçlar gibi sulaması yapılmalıdır. Ayrıca akasya ağaçları kuraklığa da oldukça dayanıklıdır.

- Her bitkilerde olduğu gibi budama işlemi de oldukça önemlidir. Dallar belirli süre sonra yıpranabilir. Yıpranan dallar mutlaka budanmalıdır.

- Nem isteği fazla olmayan bir ağaç türüdür.

- Beslenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kış başlamadan önce ve kış bittikten hemen sonra toprak beslenmelidir. Beslemek için organik hayvan gübresi kullanılabilir.

- Akasya ağaçları tohumla veya çelik ile çoğaltılabilir.