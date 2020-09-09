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09.09.2020 - 16:15 |

Akbaş Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akbaş Çoban Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde akbaş köpeği hemen hemen yöresel bölgelerdeki çoğu insan tarafından sahiplenilmekte olan bir türdür. Bu nedenle Akbaş köpek özellikleri nelerdir? Yavru akbaş çoban köpeği cinsi hakkında bilgiler hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Akbaş Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akbaş Çoban Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
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Akbaş köpeği bilinen köpek türleri içinde çok zeki, cesur ve de aynı zamanda ailesine bağlı olan Anadolu bölgesine ait bir köpek ırkı olmaktadır. Türkiye'nin yerli olan köpek ırklarından biri olmaktadır. Genel olarak Eskişehir, Sivrihisar ve Emirdağ arasında yetiştirilmektedir.

 Akbaş Köpek Özellikleri Nelerdir? 

 Akbaş köpeği ülkemize has geçmişi ve ülkemize has özellikleri olan bir türdür. Akbaş köpeğinin anavatanı olarak yer alan Anadolu bölgesi, Türk çoban köpeği olmasının en önemli göstergesidir. Bu köpek cinsleri dünya üzerinde yer alan ve en eski köpek cinsleri içinde yer almakta olan bir türdür. Bu tür yaklaşık olarak 3000 yıldan fazla olan tarihi ile bayağı eski bir tür olmaktadır. Özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde sık sık görülmekte olan bu Akbaş çoban köpeği dünya üzerinde yer alan pek çok çoban köpeğinin akrabası olabileceği düşünülmektedir.

 Tarih boyunca bu köpek cinsi her daim iyi bir koruma amacı ile kullanıldığı için bu tür daha fazla çiftliklerde ya da çobanların sürülerini herhangi bir hayvan, bir kurt ya da diğer bir saldırgan hayvanlara karşı koruması için sahiplenilmiştir. Tamamen ülkemize has olan ırk olma özelliği ile bu Akbaş köpeği sayısı bakımından oldukça az miktarda görülmektedir. Az sayıda olmasından dolayı da tabi ki nadir görülmekte olan bir köpek ırkıdır.

 Bu köpek ırkının sağlıklı ve de çok güçlü olması nedeni ile sadece ülkemizde değil dünyanın da hemen hemen pek çok farklı yerinde savunma amacı ve koruma amacı ile hayvan severler ile köpek severler tarafından da uygun ortamlar sağlanıp sahiplenilmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu köpek cinsi genel olarak beyaz renkli olmaktadır. Akbaş çoban köpekleri ayrıca güçlü olan ağız yapısı ve de kuvvetli vücutları ile yabani hayvan, kurt ya da ayılara karşı direnç göstererek savunma gerçekleştirebilmektedir.

 Aynı zamanda akbaş köpekleri bu dayanıklı yapıları göz önüne alındığında bekçi köpeği olarak da beslenilmektedir. Bu köpekler ev ortamında beslenmeye pek uygun olan bir köpek ırkı değildir. Dışarı da beslenmeye ve bakılmaya uygun olan bu köpek ırkı sağlıklı beslenme programı ile çevreye uyum sağlaması durumunda çok uzun ömürlü olmaktadırlar.

 Yavru Akbaş Çoban Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

 Tarihimizde her zaman koruma amacı ile yetiştirilmiş olan Akbaş köpek türünün yavru olanları da daha çok çiftliklerde ve köy yerlerinde bakılmaktadır. Yavru akbaş çoban köpekleri hiç şüphesiz ki adı üstünde çobanların sürülerini kurt ya da diğer hayvan ve insan saldırılarından koruma amacı ile beslendiği düşünülmektedir. Bu çoban köpeği cinsi ülkemizdeki diğer köpek cinslerine göre kıyasla Akbaş çoban köpeği sahibi tarafından her zaman tanınmak ya da sahiplenilmek istemekte olan bir karaktere sahiptir.

 Her daim koruyan ve kollayan özelliği ile de çevresinde olan bitenlere karşı asıl sahibini hep tehlikelerden uzak tutmaya bağlı içgüdüye sahip olmaktadır. Bu beyaz renkli ve güçlü köpekler her ne kadar sert görünseler bile her zaman sahibi tarafından ilgi ve alaka görmek isterler. Bu köpekler her zaman kendisine sevgi gösterilmesini beklemekte olan türe sahiptirler. Özellikle yavru olan akbaş çoban köpeği daha çok ilgi ve oyun beklerler. Bu köpekler özellikle sahipleri ile içli dışlı olmayı severek tercih etmektedir.




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