Akciğer kanseri ilk evre belirtileri nelerdir? 1. Evre akciğer kanserinin tedavisi

Akciğer kanseri, kanserler arasında risk düzeyi en yüksek olan kanserdir. Çünkü en önemli organlarımızdan biri olan akciğer de oluşum göstermektedir.

Akciğer kanseri ilk evre belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri ülkemizde yaygın olarak görülen kanserlerden biridir. Genel olarak yaş fark etmeksizin insanlara etki etse de genellikle yetişkin düzeyinde, orta yaşlılar da görülen bir hastalıktır. Akciğer kanseri genel bir tanımla anlatılacak olursa akciğer içerisinde bulunan dokularda ki hücrelerin kontrol edilemeyen şekilde çoğalmasıdır.

Her kanserde olduğu gibi bu hastalığın da erken dönemde tespiti tedavinin işe yaraması için önemlidir. Erken dönemde fark edilen akciğer kanserinin tedavi edilebilme ve bu hastalıktan kurtulabilme olanağı bulunmaktadır.

1.evrede bu hastalığın en büyük belirtisi kesilmeyen kuru öksürüklerdir. Bu öksürük zamanla artış gösterir. Eğer bu öksürükler iki haftadan uzun sürüyor ve zaman geçtikçe azalmak yerine artıyorsa bu akciğer hastalığının bir belirtisi olmaktadır. Bunun yanında halsizlik, halinin olmaması da ilk evre de görünen bir belirtidir. Aynı zamanda ilk evre de diz ağrılarından sıklıkla yakınma da belirtiler arasında sayılır.

1. Evre akciğer kanserinin tedavisi

1.evrede olan akciğer kanseri henüz farklı dokulara yayılım göstermemektedir. Bu evrede tümör henüz küçüktür ve büyüme göstermemiştir. Diğer organlara sıçrama olmamıştır. Tümörün çapı 5 cm' in altındadır. Bu evrede henüz büyük bir belirti yoktur. Kuru öksürük, halsizlik, diz ağrıları hafif şekilde olmaktadır.

1. evre akciğer kanserin de tedavi de ilk aşama tanının konmasıdır. Bu tanı BT çekilerek konmaktadır. Tespit edilen akciğer kanserinin tedavisine başlanır. İlk evre akciğer kanseri tedavisi ameliyat olarak belirlenir. Ameliyat ile birlikte kanserli olan lob çıkarılacak ve bu sayede hastalıktan kurtulma sağlanacaktır. Bu şekilde ameliyat öncesi veya sonrasında kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere gerek kalmayacaktır.

Akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanseri belirtileri çeşitlilik göstermektedir. Özellikle akciğer kanseri ilk evre hastalarının bu belirtileri bilmesi ve hastalıklarının ilerleyip ilerlemediğini, vücutlarında olan hangi belirtiyi ciddiye alıp almaları gerektiğini öngörebilmeleri için önem arz eder. Belirtiler; git gide artan öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, diz ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, iştah da belirgin azalma, ses de kısılma, yutma da güçlük yaşama akciğer hastalığının belirtileridir.