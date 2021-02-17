Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer Kanseri Hastalarının Yaşam Süresi Ne Kadar, Tedavisi Var Mı?

Akciğer kanserinin erkeklerde görülme oranı kadınlara oranla %70 daha fazladır. Bunun en büyük nedeni ise sigara, nargile ve pipo gibi kötü alışkanlıkların erkeklerde daha fazla olmasıdır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri KHAK ve KHDAK olmak üzere iki türü bulunan bir kanser türüdür. Açılımı küçük hücreli akciğer kanseri olan KHAK'ın erkeklerde görülme oranı %78, kadınlarda ise %22'dir. Sigaranın içinde bulunan zehirli maddeler, KHAK oluşumunu tetikler. Pasif içicilik ve hava kirliliği de ana nedenleri arasında yer alır.

KHDAK ise küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin kısaltmasıdır. Genetik faktörlerin dışında amyant gibi kanserojen mineraller de akciğerlerde kanserli hücrelerin çoğalıp yayılmasına neden olabilir.

Akciğer Kanseri Hastalarının Yaşam Süresi Ne Kadar?

Akciğer kanseri hastalığı farklı evrelerle farklı semptomlar gösterir. Bununla birlikte hastaların yaşam süresi kanserin hangi evrede olduğuna göre

Örneğin metastaz belirtileri görüldüğünde, yani kanserli hücreler tüm vücuda yayıldığında hastaların yaşam süresi 1 yıldan azdır. Kanser 1. ve 2. evresinde teşhis edilip vakit kaybedilmeyen tedavi edilmeye başlanırsa, hastaların yaşam süresi 10 - 15 yıl kadar uzatılabilir.

Vücudun kemoterapiye ve radyoterapiye göstereceği reaksiyon da yaşam süresini belirleyen temel etkenler arasında yer alıyor.

Akciğer Kanserinin Tedavisi Var mı?

Günümüzde akciğer kanserinin tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Hangi tedavinin uygulanacağı test sonuçlarına ve tümörün büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. İyi huylu tümörlerin olduğu hastalarda genellikle kemoterapi uygulanır. Hastalığın 3. ve 4. evresinde ise hasta radyoterapi almaya başlar.

Lenf bezlerinin zarar görmediği vakalarda ise cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Ameliyatta kanserli hücre alınır. Kemoterapi ve radyoterapi gerektirmeyen vakalarda hastanın eski sağlığına kavuşma ihtimali yüksektir.

Akciğer kanserinin tedavi sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biri, hastanın doktor tarafından hazırlanmış beslenme programına uymasıdır. Beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmeli, kontrollere gidilmeli ve ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır.

Bununla birlikte kanser hastalarının başta sigara ve alkol olmak üzere tüm zararlı alışkanları bırakması gerekir.