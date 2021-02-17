Akciğerde Kitle Nedir, Neden Oluşur? Akciğerde Kitle (Tümör) Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğerde kitle mutlaka araştırılması gereken bir hastalıktır. Bu kitlenin iyi huylu mu ya da kötü huylu mu olduğunun tespiti yapılması gerekir. Bunun tespiti doktor tarafından yapılır.



Akciğerde Kitle Nedir?



Akciğer hücrelerinde ortaya çıkan bir kitledir. Akciğerde kitle akciğerde tümör olarak da bilinir. Akciğerde kitle çıkması akciğer kanseri hastalığı ile de bağdaştırılabilir. Akciğerde yer alan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde ve hızlı bir şekilde çoğalmasına denilmektedir. Akciğer insan yaşamı için en önemli organlardan biridir. Bu kitle ise akciğerin işlevini bozar ve akciğer organının işlevini yerine getirememesini sağlar. Bundan dolayı insan hayatını da tehdit eden faktörleri doğurur.



Akciğerde Kitle Neden Oluşur?



1) Sigara



Sigara akciğer kanserinin birincil nedenleri arasında yer almaktadır. Sigara dumanı akciğerlere nikotin başta olmak üzere pek çok zararlı atıkların gitmesine neden olur. Bundan dolayı akciğerin de yapısı bozulur ve kanserleşme evresi başlar. Sigara solunu yollarını da etkiler ve akciğer kitlesinin en önemli nedenlerinden olarak görülür.



2) Genetik Faktörler



Akciğerde kitle tespit edilen hastaların aile öyküsüne de bakılır. Aile öyküsünde daha önce genetik olarak akciğer kanseri varsa kişide de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla genetik faktörler de önemli bir neden olarak görülmektedir.



3) Kirli Hava



Kirli hava yine akciğerde kitleye neden olan bir diğer faktördür. Eğer yaşanılan yer aşırı kirli bir havaya sahipse bu da akciğer kanserine sebep olmaktadır. Uzun süreli kirli havaya maruz kalmak da yine sebepler arasında yer alır.



4) Madencilik Mesleği



Madencilik mesleğinin bir sonucu olarak akciğer kanseri ortaya çıkmaktadır. Madencilik mesleğinde özellikle işçiler yoğun miktarda kimyasala maruz kalmaktadır. Aynı zamanda kömür havası da solumak yine akciğerler için olumsuz faktörleri doğurur.



Akciğerde Kitle (Tümör) Nasıl Tedavi Edilir?



1) Kemoterapi



Kemoterapi akciğer kanseri olan hastalar için birincil olarak tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. Hastaya damar yolundan kimyasal ilaç verilerek akciğer kitlesinin ölmesi amaçlanır.



2) Radyoterapi



Radyoterapi ışın tedavisi olarak da bilinir. Akciğerde kitle olan bölgeye yönelik ışın tedavisi verilerek kitlenin yok olması amaçlanır.