Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

Akciğer nodülleri, genellikle iyi huylu oldukları için tedaviye gerek duyulmaz. Ama doktor tarafından bu nodüllerin belirli aralıklarla takip ve taramaları yapılması ve boyutunun incelenmesi gerekir. Akciğer nodüllerinin kanser olup olmadığını anlamak için bazı test ve tetkikler istenebilir.

Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

Vücudumuzun sağlığı ve dengesi için akciğerin sağlıklı olması çok önemlidir. Akciğere iyi gelen ve akciğerde meydana gelen nodüllerin yok olmasında etkili olan başlıca yiyecekler;

Su: Sağlıklı bir akciğer için bol su içmek çok önemlidir. Kuru akciğerler, kolay tahriş olabilir. Bu nedenle günde 6 ila 8 bardak su tüketmek gerekir.

Yağlı Balık: Yağ oranı yüksek balıklar içinde akciğere faydalı olan omega 3 yağ asitlerini içerdiği için sağlıklı akciğerler için tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Elmalar: Sağlıklı akciğerlere sahip olmak isteyen yetişkinler için önerilen besinler arasında yer alır. Londra'daki St George Hastanesi Tıp Okulu'ndan yapılan araştırmaya göre, 45-49 yaş arası 2.500'den fazla erkeğin akciğer fonksiyonlarını inceleyerek iyi akciğer fonksiyonlarının C, E ve beta karoten, turunçgiller, elma ve meyve suları vitaminleri içeren doğrudan ilişkili bir durum olduğunu buldular.

Kayısı: İçeriğinde bol miktarda A vitamini bulunduğu için akciğerlerde enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Brokoli: Antioksidan miktarı yüksek olan brokoli, kronik obstrüktif akciğer bozukluğu olan kişiler için akciğer sağlığını korumak için en çok tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Ceviz: Akciğerin sağlığını korumada en etkili yemişler arasında yer alır.

Akciğerdeki Nodül Belirtileri

Akciğer nodülü, tıp dilinde nodül ismi verilen lekelerden meydana geliyorsa belirtisi hiç yok denecek kadar az olur. Genellikle zararsız olan bu nodüller, genellikle akciğer taraması sırasında tesadüfen görülür. Aynı zamanda yara izi sonucu oluşan enfeksiyon ve kanlı balgam, şiddetli öksürük akciğer nodülünün en çok görülen belirtileri arasında yer alıyor. Ama bu belirtileri gösteren herkeste akciğer nodülü olduğu söylenmesi mümkün değildir. Akciğer nodülleri, genellikle kanser belirtisi değildir. Ama düzenli olarak nodüllerin boyutunun yakından izlenmesi gerekir. Bu sayede olumsuz bir durumda erken teşhis ve tedavi ile güzel sonuçlar alınabilir.