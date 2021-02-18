Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?
18.02.2021 - 12:49 |

Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

Akciğer nodülleri, bilgisayarlı tomografi ve akciğer grafisinde görülebilen beyaz nokta şeklinde yuvarlak ve 3 cm'den küçük kitlelerdir. Akciğer nodülleri, genellikle iyi huylu kitleler olduğu için tedavi gerektirmezler. Nodüller, uzun aralıklar sonucunda yapılan görüntülemelerde yine aynı büyüklükte görülüyorsa habis (kanser) olma ihtimali çok düşüktür. Akciğerde nodül ne anlama gelir? Sizler için derledik.

Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?
ABONE OL

 Akciğer nodülleri, genellikle iyi huylu oldukları için tedaviye gerek duyulmaz. Ama doktor tarafından bu nodüllerin belirli aralıklarla takip ve taramaları yapılması ve boyutunun incelenmesi gerekir. Akciğer nodüllerinin kanser olup olmadığını anlamak için bazı test ve tetkikler istenebilir.

 Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

 Vücudumuzun sağlığı ve dengesi için akciğerin sağlıklı olması çok önemlidir. Akciğere iyi gelen ve akciğerde meydana gelen nodüllerin yok olmasında etkili olan başlıca yiyecekler;

Su: Sağlıklı bir akciğer için bol su içmek çok önemlidir. Kuru akciğerler, kolay tahriş olabilir. Bu nedenle günde 6 ila 8 bardak su tüketmek gerekir.

Yağlı Balık: Yağ oranı yüksek balıklar içinde akciğere faydalı olan omega 3 yağ asitlerini içerdiği için sağlıklı akciğerler için tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Elmalar: Sağlıklı akciğerlere sahip olmak isteyen yetişkinler için önerilen besinler arasında yer alır. Londra'daki St George Hastanesi Tıp Okulu'ndan yapılan araştırmaya göre, 45-49 yaş arası 2.500'den fazla erkeğin akciğer fonksiyonlarını inceleyerek iyi akciğer fonksiyonlarının C, E ve beta karoten, turunçgiller, elma ve meyve suları vitaminleri içeren doğrudan ilişkili bir durum olduğunu buldular.

Kayısı: İçeriğinde bol miktarda A vitamini bulunduğu için akciğerlerde enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Brokoli: Antioksidan miktarı yüksek olan brokoli, kronik obstrüktif akciğer bozukluğu olan kişiler için akciğer sağlığını korumak için en çok tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

Ceviz: Akciğerin sağlığını korumada en etkili yemişler arasında yer alır.

Akciğerdeki Nodül Belirtileri

 Akciğer nodülü, tıp dilinde nodül ismi verilen lekelerden meydana geliyorsa belirtisi hiç yok denecek kadar az olur. Genellikle zararsız olan bu nodüller, genellikle akciğer taraması sırasında tesadüfen görülür. Aynı zamanda yara izi sonucu oluşan enfeksiyon ve kanlı balgam, şiddetli öksürük akciğer nodülünün en çok görülen belirtileri arasında yer alıyor. Ama bu belirtileri gösteren herkeste akciğer nodülü olduğu söylenmesi mümkün değildir. Akciğer nodülleri, genellikle kanser belirtisi değildir. Ama düzenli olarak nodüllerin boyutunun yakından izlenmesi gerekir. Bu sayede olumsuz bir durumda erken teşhis ve tedavi ile güzel sonuçlar alınabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamilelikte Plasenta Previa Nedir? Plesanta Previa Riskleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Hamilelikte Plasenta Previa Nedir? Plesanta Previa Riskleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

Akciğerde Nodül Ne Anlama Gelir? Akciğerdeki Nodülü Hangi Yiyecek Yok Eder?

Çinkonun Faydaları Nelerdir? Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadardır?

Çinkonun Faydaları Nelerdir? Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadardır?

Hantavirüs Enfeksiyonu Nedir? Hanta Virüsü Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Hantavirüs Enfeksiyonu Nedir? Hanta Virüsü Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet