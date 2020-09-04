Akif İsminin Anlamı Nedir? Akif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Akif, erkek çocuklarına sıklıkla verilen isimlerden biridir. Arapça kökenli bir sözcük olan Akif, çoğu zaman Mehmet ismiyle birlikte kullanılır. Akif isminin anlamı nelerdir, Kuran'ı Kerim'in hangi ayetlerinde geçiyor? Sizin için tüm detayları derledik.
Türkiye'de yaklaşık olarak 26 bin kişinin adı Akif'tir. İsmi Akif olan ve İstanbul'da yaşayanların sayısı ise 3.725'tir.
Akif Ne Demek?
1- Akif İsminin Sözlük Anlamı:
Akif kelimesinin sözlük anlamı, ibadet eden, vaktinin büyük kısmını ibadet ederek geçiren kişi demektir.
2- Akif İsminin Diğer Anlamları:
Sözcüğün bir diğer anlamı ise sebat eden, bir işi sonuna kadar, kararlılıkla sürdüren kişidir. Dünya işlerine sırt çeviren, ahiret için çalışan kişiler için de kullanılır.
3- Akif İsminin Özellikleri:
Akif kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. ''A'' ve ''Kif'' olmak üzere iki heceden oluşur. ''Uküf - Akf'' kökünden türemiştir. Osmanlıca yazılışı: kif.
Akif İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?
Akif ismi Kuran'ı Kerimin 4 suresinde geçmektedir.
1- Enbiya Suresi - 52. Ayet:
''İz kâle li ebîhi ve kavmihî mâ hâzihit temâsîlulletî entum lehâ âkifûn''
''O, kavmine nedir bu tapınmakta olduğunuz putlar diye sormuştu.
2- Taha Suresi - 91. Ayet:
''Kâlû len nebraha aleyhi âkifîne hattâ yercia ileynâ mûsâ''.
''Onlar demişlerdi ki, Musa bize dönene kadar bu putlara (heykellere) tapınmaya devam edeceğiz.
3- Bakara Suresi - 125. Ayet:
''Ve ahidnâ ilâ İbrâhîme ve İsmâîle en tahhirâ beytiye lit tâifîne vel âkifîne ver rukkais sucû'' .
''Biz İbrahim'e ve İsmail'e emretmiştik. Tavaf edenle, ibadet edenler ve secde edenler için evimi (Kabemi) temiz tutun.
4- Şuara Suresi - 71. Ayet:
''Kâlû na’budu asnâmen fe nezallu lehâ âkifîn''
''Onlar cevap olarak biz putlara tapıyoruz ve her zaman onlara tapmaya (ibadet etmeye) devam edeceğiz.''