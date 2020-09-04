Akif İsminin Anlamı Nedir? Akif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkiye'de yaklaşık olarak 26 bin kişinin adı Akif'tir. İsmi Akif olan ve İstanbul'da yaşayanların sayısı ise 3.725'tir.



Akif Ne Demek?



1- Akif İsminin Sözlük Anlamı:



Akif kelimesinin sözlük anlamı, ibadet eden, vaktinin büyük kısmını ibadet ederek geçiren kişi demektir.



2- Akif İsminin Diğer Anlamları:



Sözcüğün bir diğer anlamı ise sebat eden, bir işi sonuna kadar, kararlılıkla sürdüren kişidir. Dünya işlerine sırt çeviren, ahiret için çalışan kişiler için de kullanılır.



3- Akif İsminin Özellikleri:



Akif kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. ''A'' ve ''Kif'' olmak üzere iki heceden oluşur. ''Uküf - Akf'' kökünden türemiştir. Osmanlıca yazılışı: kif.



Akif İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Akif ismi Kuran'ı Kerimin 4 suresinde geçmektedir.



1- Enbiya Suresi - 52. Ayet:



''İz kâle li ebîhi ve kavmihî mâ hâzihit temâsîlulletî entum lehâ âkifûn''



''O, kavmine nedir bu tapınmakta olduğunuz putlar diye sormuştu.



2- Taha Suresi - 91. Ayet:



''Kâlû len nebraha aleyhi âkifîne hattâ yercia ileynâ mûsâ''.



''Onlar demişlerdi ki, Musa bize dönene kadar bu putlara (heykellere) tapınmaya devam edeceğiz.



3- Bakara Suresi - 125. Ayet:



''Ve ahidnâ ilâ İbrâhîme ve İsmâîle en tahhirâ beytiye lit tâifîne vel âkifîne ver rukkais sucû'' .



''Biz İbrahim'e ve İsmail'e emretmiştik. Tavaf edenle, ibadet edenler ve secde edenler için evimi (Kabemi) temiz tutun.



4- Şuara Suresi - 71. Ayet:



''Kâlû na’budu asnâmen fe nezallu lehâ âkifîn''



''Onlar cevap olarak biz putlara tapıyoruz ve her zaman onlara tapmaya (ibadet etmeye) devam edeceğiz.''