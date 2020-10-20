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20.10.2020 - 12:47 |

Akrabalık İsimleri (Terimleri) Nelerdir? Neyim Olur, Kime Ne Denir Sorularının Yanıtları

Türkçe akrabalık bildiren tüm sözcükler bakımından dünya üzerinde bulunan en zengin dillerden birisidir. Dilimizde akrabalık ilişkilerini ifade eden pek çok sözcük bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının anlamları biliniyor iken bazılarının anlamları bilinmemektedir. Peki Akrabalık isimleri (terimleri) nelerdir? Neyim olur, kime ne denir sorularının yanıtlarını sizler için detaylıca derledik.

Akrabalık İsimleri (Terimleri) Nelerdir? Neyim Olur, Kime Ne Denir Sorularının Yanıtları
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 Dilimizde pek çok akraba ilişkilerini belirtilen sözcükler bulunmaktadır. Günlük hayatta bu kelimeleri pek çok kez söylemekteyiz. Fakat bazı kelimelerin anlamları pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Akrabalık ilişkileri bakımından bunların anlamları oldukça önemlidir.

 Akrabalık İsimleri Nelerdir?

 Türk toplumu akrabalık ilişkileri bakımından oldukça gelişmiş bir toplumdur. Bu ilişkiler ile toplumumuzda hoşgörü, dayanışma ve beraberlik sorunların paylaşımı hedeflenmektedir. Akrabalık kan bağı, hısımlık veya evlat edinme gibi ilişki biçimi ile tanımlanmaktadır.

 Ülkemizde bu güne kadar akrabalık adları ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ile beraber akraba isimleri de oldukça genişletilmiştir. Toplumumuzda bu isimler çok sık kullanılmaktadır. Akraba ilişkilerini belirten isimlerin anlamlarını bilmek toplum açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Neyim Olur, Kime Ne Denir Sorularının Yanıtı

 Günlük hayatta akrabalarımıza veya hısımlarımıza isim ile hitap etmek yerine akraba ilişkilerini belirten isimleri kullanmaktayız. Bu bizim toplumumuzda çok eski bir gelenek olsa da akraba terimlerini bilmek de çok önemlidir.

 Sözlüğe bakıldığında 150 farklı akraba terimleri bulunduğu görülmektedir. Bu sözcükler eş anlamlı, yaşa bağlı olarak büyüklük veya küçüklük, cinsiyet, akrabaların birbirlerine olan yakınlık dereceleri, öz ve üvey olması, kadına ve erkeğe göre, baba, anne ve kardeşler tarafından oluşmasına göre pek çok farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Akraba ilişkilerini tanımlayan sözcüklerin bazılarını ve anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz.

 - Abi: Büyük erkek kardeş, ağa, efe, aka

 - Abla: Kişilerin kendisinden büyük olan kız kardeşi

 - Ağabey: Büyük erkek kardeş

 - Amcakızı: Kişilerin amcalarının kızı, emmi kızı

 - Anne Yarısı: Teyze, annenin kız kardeşi veya ablası

 - Analık: Üvey anne

 - Anne: Çocuğu olan kadın

 - Anneanne: Kişilerin annelerinin annesi

 - Avrat: Kadın, Eş

 - Ayvaz: Koca, erkek, eş

 - Baldız: Erkeklerin eşlerinin kız kardeşi veya ablası

 - Bacanak: eşleri kardeş olan erkeklerin birbirlerine göre durumu

 - Babaanne: Babanın annesi

 - Damat: Kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın eşi

 - Dünür: Eşlerin anne ve babalarının birbirlerine olan durumu

 - Elti: kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri

 - Görümce: Kadına göre kocasının kız kardeşi 

 

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