Aksaray Malaklısı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Aksaray Malaklısı Cinsi Hakkında Bilgiler

Köpek cinsleri arasında en büyük köpek cinslerinden biri olan Aksaray Malaklısı, dev ve ürkütücü görüntüsünün aksine aslında sevecen bir karaktere sahiptir. Büyük köpeklerin saldırgan ve korkutucu olduğu algısını kıran bir köpek cinsidir.



Aksaray Malaklısı Karakter Özellikleri



Aksaray Malaklısı, büyük ve cüsseli yapısına rağmen sevecen ve mülayim bir köpek cinsidir. Hem görünüşü hem de karakteri ile dikkat çeken ve büyüleyen bu köpek cinsi, ne kadar iri yapılı ve korkutucu görünse de yakından tanıdığınız da aslında hiç de öyle olmadığını ve çok sevecen bir yapıya sahip olduğunu keşfedersiniz.



Doğuştan bir bekçi köpeği olan Aksaray Malaklısı, yabancılara karşı sahibini korumacı tavrı nedeni ile sert davranır. Çocuklarla ve diğer köpeklerle kolay kolay anlaşamayan bu köpek cinsi, sahibine büyük bir sadakat ile bağlıdır. Korumacı tavrı nedeni ile yabancılara karşı bazen sert bir tepki gösterebilir. Çok cesur bir ırktır ve kendisine ya da sahibine karşı bir tehdit hissettiği zaman cüssesinden beklenmeyecek atiklikte harekete geçebilir. Tehdit hissetmediği zamanlarda ise uyumlu ve sevgi dolu yapısı ile yanınızdan ayrılmayacak bir dost olur.



Aksaray Malaklısı Fiziksel Özellikleri



Sıklıkla Kangal köpekler ile karıştırılan Aksaray Malaklısı, Kangal köpeğinden daha iri ve yanakları sarkık ve kafası daha büyüktür. Bu belirgin farklılıkların yanında tüylerinin rengi ve renkleri hemen hemen aynıdır. Ülkemizin ve tüm dünyanın en büyük köpek cinsleri arasında yer alan Aksaray Malaklısı köpeklerinin boyu erkeklerde, 120-130 cm, dişilerde 100-110 cm’e kadar ulaşabiliyor. Erkek köpeklerin ağırlığı ise 80-120 kg, dişi köpeklerin ağırlığı ise 55-85 kg arasında değişiyor. Ortalama bir insandan daha ağır olan Aksaray Malaklısı köpeklerinin ağırlığı 150 kg kadar ulaşabiliyor.



Aksaray Malaklısı Cinsinin Bakımı



Aksaray Malaklısı, Kocaman bir köpek cinsi olsa da bakımı oldukça kolaydır. Kısa olan tüylerini haftada bir taramak, tüy bakımı için yeterlidir. Anadolu’da bu köpekler geleneksel olarak yal ismi verilen, kemik suyu, arpa unu ve süt ile karıştırılarak verilen besleyici yem ile beslenir. Aksaray Malaklısının yavruları diğer ırkların aksine çok daha uzun bir süre içinde yetişkin hale gelir. Bir Aksaray Malaklısı’nın yavrusu ortalama 42 ay sonra yetişkin hale gelir. Bu dönemde çok iyi beslenmesi, ileride sağlıklı ve er köpek olması için önemlidir. Fakat bu köpek cinsi, evde bakılmaya uygun değildir. Bu köpeklerin yaşamadı için en uygun olan çevresi çitlerle çevrili ve güvenliği sağlanmış geniş arazi ve bahçelerdir. Aksi takdirle hem cüsse hem de karakter olarak apartman dairesinde bu cin

köpeklerin bakılması hem köpeğin rahat yaşaması hem de yüksek ses çıkartması nedeni ile uygun değildir.



Bekçi Ruhlu Aksaray Malaklısı



Bekçi ruhlu olan bu köpek cinsi, yabancılara karşı özellikle de bir tehdit hissettiğinde saldırganlaşabilir. Bu nedenle olabildiğince kontrolü sağlamalı ve tasma ile kalabalık alanlarda güvenliği sağlamalısınız. Bu köpek sahibine karşı büyük bir sadakat duyar. Her zaman sahibinin güvenliğini sağlar. Bu nedenle bu cinse verilen diğer bir isim ile bekçi köpeği olarak da bilinir. Bu köpeklerin korumacı yapısı olsa da aslında huzurlu ve sakin olduğunda çok sevecen bir köpektir.