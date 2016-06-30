30.06.2016 - 15:03 |
Akubası sabah bulantısına iyi geliyor
Hamilelerin şikayet ettiği bulantı ve kusma, akupunktur noktalarına parmakla baskı yapılması yöntemi "akubası" ile rahatlatılabilir
El bileğine yapılan "akubası"nın hamile kadınların yaşadığı mide bulantılarına iyi geldiği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'deki Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Üniversitesindeki görevli uzmanların yayımladığı kılavuzda, zencefil tüketmenin yanı sıra akupunktur noktalarına parmakla baskı yapılması yöntemi akubasının hamilelerde görülen hafif mide bulantılarına iyi geldiği belirtildi.
Akubasının ilaç kullanmak istemeyen kadınlar için alternatif olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bulantı ve kusmanın hamilelerin neredeyse yüzde 80'ini etkilediğini ifade etti. - AA