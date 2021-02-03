Akut Farenjit Nedir? Akut Farenjitin Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Farenks iltihabı olan farenjit, viral (daha sık) veya bakteriyel (nadiren) bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Bu son derece yaygın patoloji çocukları ve yetişkinleri etkiler ve çoğunlukla viral kökenlidir.



Akut Faranjit Nedir?



Farinks, boğazda bulunan kaslı bir kanaldır. Bir bakıma yutma ve nefes alma yollarının kesişme noktasıdır. Başlıca belirtisi boğaz ağrısı olan farenjit, tıbbi konsültasyon için sık görülen bir nedendir. Farenjit, ağzın arkasında bulunan KBB küresinin alanı olan farenksin iltihaplanması anlamına gelir.



Farenjit ayrıca kızamık, kızıl, kızamıkçık veya mononükleoz gibi hastalıkların semptomlarından biri olabilir. Daha sonra diğer işaretler ilişkilendirilir. Bir farenjit, boğazın ve daha doğrusu orofarinksin, yani solunum ve sindirim yolları arasındaki kavşağın boyun seviyesinde bulunan ön kısmının iltihaplanmasıdır.



Akut Faranjitin Belirtileri Nelerdir?



Akut farenjit, kronik farenjitin aksine çocuklarda ve ergenlerde çok yaygındır. Birkaç hafta devam ettiklerinde kronik olarak kabul edilirler. Akut farenjitin ana semptomu, yutulduğunda şiddetlenen

boğaz ağrısıdır. Aslında farenks, yiyecek ve havada ortak olan bir kavşak organıdır. Solunum sistemi ve sindirim sisteminin bir parçasıdır.



Hastalığa asteni (halsizlik ve yorgunluk) ve kas ağrısı gibi daha genel belirtiler eşlik eder. Farenjitte boğazdaki yutak etkilenir ve yutma sırasında şiddetli ağrılar sağlar. Ağrı, tükürüğünüzü yuttuğunuzda ortaya çıkar. Farenjitin ana nedenleri bulaşıcı, yani viral veya bakteriyeldir.



Faranjit Tedavisi Nasıl Yapılır?



Larenjit gibi, farenjit de kökeninin nadiren bakteriyel olması nedeniyle her zaman tedavi gerektirmez.

Bir bakteri söz konusuysa, antibiyotik almaya güvenebiliriz. Tedavi edilmeden bırakıldığında, bakteriyel kaynaklı farenjit kulak enfeksiyonu veya sinüzit gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.



Uzun bir pamuklu çubuk gibi görünen bir aletle alınan boğaz salgıları örneğinin laboratuar analizi, enfeksiyonun doğasını kesin olarak belirleyebilir. Böylelikle tanıyı ve tedaviye yönelik önerileri daha net bir şekilde belirlemek mümkündür.



Larenjitte olduğu gibi, farenjit semptomlarını hafifletmek için eczanelerde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Asetaminofen veya ibuprofen gibi bir ağrı kesicinin kullanılması boğaz ağrısının giderilmesinde etkilidir. Pastil kullanımını da düşünebiliriz. Reçetesiz satılan bir ürün satın almadan önce daima eczacınıza ve doktorunuza danışın.



Enfeksiyöz kaynaklı akut farenjit vakalarının çoğunda, komplikasyon yokluğunda süre 5 ila 10 gündür. Bebek veya risk altında olanlar, bakteri kaynaklı veya komplikasyon olmadığından emin olmak için ilgili doktora danışabilir.